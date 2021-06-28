İspanya, Hırvatistan’ın hevesini kursağında bıraktı! Müthiş zaferle çeyrek finale: 3-5

EURO 2020 Son 16 turunda iki dev ekip Hırvatistan ve İspanya karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır’ın yönettiği karşılaşma nefes kesen mücadeleye ve inanılmaz anlara sahne olurken, Hırvatistan’ın 90+2’deki golüyle uzatmalara giden maçı İspanya 5-3 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

İspanya maçın 20. dakikasında kaleci Unai Simon’un büyük hatasıyla topu kendi ağlarında gördü ancak, Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta ve Ferran Torres’in golleriyle 3-1’lik üstünlüğü yakaladı. Maçın bitimine dakikalar kala Mislav Orsic’in atttığı gol Hırvatistan’ı umutlandırdı.

Bu umut 90+2’de Mario Pasalic’in golüyle anlam kazandı ve skoru 3-3’e getiren Hırvatistan maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalara goller kaçırarak başlayan Hırvatistan, önce Alvaro Morata ardından Mikel Oyarzabal’ın gollerine engel olamayınca 120 dakika sonunda sahadan 5-3’lük yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Domagoj Vida’nın 120 dakika forma giydiği maçta Türk hakem Cüneyt Çakır da başarılı bir performans gösterdi. Çeyrek finale yükselen İspanya, Fransa’yı penaltılarla deviren İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İlginizi Çekebilir İspanya kalecisi Unai Simon'dan inanılmaz hata

ATAMAYANA ATTILAR!

Maça iyi başlayan taraf İspanya oldu. Üst üste ataklarla Hırvatistan’ı kendi yarı sahasına hapseden İspanyollar, Alvaro Morata ve Koke ile birçok net fırsattan eli boş döndü. Ancak 20. dakikada Pedri’nin geri pasını kontrol edemeyen Unai Simon, topun ağlarla buluşmasını engelleyemeyince Hırvatistan sürpriz bir golle 1-0 öne geçmiş oldu.

İlginizi Çekebilir Fransa kaçtı İsviçre yakaladı çeyrek final bileti penaltılarla geldi

SARABIA DENGELEDİ

Talihsiz golün şokunu çabuk atlatan İspanya, 38. dakikada Pablo Sarabia ile skora dengeyi getirmeyi başardı. Jose Gaya’nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı yerden sert vuruşta kaleci Dominik Livakovic topu çeldi. Dönen topta sağ çaprazda Pablo Sarabia gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruş ile topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.

İSPANYA FARKI İKİYE YÜKSELTTİ AMA…

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanya, 57. dakikada Cesar Azpilicueta’nın kafa golüyle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Pedri’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Ferran Torres son çizgiden ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topa iyi yükselen Azpilicueta kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. İspanya Milli Takımı formasıyla ilk golünü Hırvatistan'a atan Azpilicueta (27 maç), ülkesi adına Avrupa Şampiyonası tarihinde rakip fileleri havalandıran en yaşlı oyuncu olma unvanına da sahip oldu (31 yaş 304 gün).

İspanya’nın üstünlüğünün ardından beraberlik için yüklenmeye başlayan Hırvatistan, 77. dakikada savunmanın büyük hatası sonucu kalesinde üçüncü golü gördü. Hırvatistan savunmasında Josko Gvardiol su içerken sol kanadı boşaltınca, Ferran Torres bu fırsatı iyi değerlendirdi. Pau Torres’in uzun pasını iyi kontrol eden Ferran Torres, sol kanattan ceza sahası içine girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-1 yaptı. Bu gol İspanyolları rahatlattı ancak, son anlarda yaşanacaklardan habersizlerdi.

ORSIC ÖNCE ATTI, SONRA ATTIRDI

İspanya’nın farkı ikiye yükseltmesiyle son dakikalara rahat gireceği düşünülürken, 85. dakikada Mislav Orsic’in golü planları bozdu. Luka Modric sağ kanattan ceza sahası içine taşıdığı topu altıpas üzerindeki arkadaşlarına aktardı. Yaşanan karambol sonrasında Orsic’in şutunun kale çizgisini geçtiğini tespit eden Cüneyt Çakır, pozisyonun gol olduğunu işaret etti ve Hırvatistan skoru 3-2’ye getirerek son dakikalara umutlarını taşıdı. Dakikalar 90+2’yi gösterirken sol kanatta topla buluşan Orsic, ceza sahası içine çok iyi ortaladı. Oyuna sonradan giren Mario Pasalic’in kafa vuruşu sonrası top ağlarla buluştu ve Hırvatistan müthiş bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3 yaptı. Maçın 67. dakikasında oyuna giren Orsic’in yaptığı katkı karşılaşmaya damga vurdu.

SIMON DEVLEŞTİ, MORATA AFFETMEDİ

Uzatmalara giden maçın 90+6. dakikasında Hırvatistan üstünlük golüne çok yaklaştı ancak, kaleci Unai Simon’u geçemediler. Ceza sahası içinde oluşan karambolde altıpasta Andrej Kramaric yakın mesafeden şutunu çekti. Kaleci Unai Simon müthiş bir kurtarışla takımına hayat verdi. İki takımın da gol için bastırdığı anlarda, İspanya dördüncü golü bulan taraf oldu. Dakikalar 100’ü gösterirken sağ kanattan Dani Olmo’nun yaptığı ortayı Josip Brekalo ıskalayınca arka direkte Morata topla buluştu. İyi kontrolünün ardından sol ayağıyla şutunu çıkartan golcü futbolcu, İspanya’yı 4-3’lük üstünlüğe taşımayı başardı.

OYARZABAL ‘BİTTİ’ DEDİ

Morata’nın golünden sonra savunma güvenliğini tamamen terk eden ve beraberlik golü için İspanya kalesine yüklenen Hırvatistan 103. dakikada yıkımı yaşadı. Sağ kanatta yine topla buluşan Dani Olmo, ceza sahası içine hareketlenen bomboş pozisyondaki Mikel Oyarzabal’ı gördü. Olmo’nun yerden pasını iyi kontrol eden Oyarzabal, kaleci Livakovic’le karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve skoru 5-3’e getiren isim oldu. Maçın 71. dakikasında oyuna giren Olmo ise, uzatma dakikalarında yaptığı iki asistle takımına hayat verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya 5-3’lük skorla çeyrek finale yükselen ekip oldu.