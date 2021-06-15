İspanya – İsveç maçına damga vuran pozisyon… Alvaro Morata kaçırdı

EURO 2020 E Grubu karşılaşmasında İsveç ile mücadele eden İspanya sahadan 0-0’lık sonuçla ayrıldı. Maç boyunca bir çok pozisyona giren ancak İsveç kalecisi Robin Olsen’i geçemeyen favori İspanya’da gecenin en çok konuşulan ismi Alvaro Morata oldu.
Maç boyunca oyunun hakimi olan İspanya’da, son vuruşlarda aynı beceriyi gösteremeyen Alvaro Morata tribünler tarafından ıslıklandı. Mücadelenin 38. dakikasında savunma arkasına atılan topla kaleci Olsen ile karşı karşıya kalan Morata topu dışarı vurdu. Yüzde yüzlük gol pozisyonunda çerçeveyi bulamayan ve takımını öne geçirme şansını kaçıran yıldız golcü taraftarların protestolarına maruz kaldı.
İlk yarıda kaçan o net fırsatta ekranlara yansıyan İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique’nin yere çökerek yaşadığı şaşkınlık ifadesi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.
Maç boyunca etkisiz olan ve 66. dakikada oyundan alınan Alvaro Morata yerini Pablo Sarabia’ya bırakırken tribünlerden gelen tepki ile büyük bir üzüntü ve şok yaşadı. 1 puana razı olan İspanya’da gecenin en çok konuşulan ve eleştirilerin hedefi haline gelen 28 yaşındaki oyuncuya takım arkadaşları ve teknik direktörü sahip çıktı. İşte maçtan sonra Morata için yapılan açıklamalar: