İspanya – İsveç maçına damga vuran pozisyon… Alvaro Morata kaçırdı

EURO 2020 E Grubu karşılaşmasında İsveç ile mücadele eden İspanya sahadan 0-0’lık sonuçla ayrıldı. Maç boyunca bir çok pozisyona giren ancak İsveç kalecisi Robin Olsen’i geçemeyen favori İspanya’da gecenin en çok konuşulan ismi Alvaro Morata oldu.

Maç boyunca oyunun hakimi olan İspanya’da, son vuruşlarda aynı beceriyi gösteremeyen Alvaro Morata tribünler tarafından ıslıklandı. Mücadelenin 38. dakikasında savunma arkasına atılan topla kaleci Olsen ile karşı karşıya kalan Morata topu dışarı vurdu. Yüzde yüzlük gol pozisyonunda çerçeveyi bulamayan ve takımını öne geçirme şansını kaçıran yıldız golcü taraftarların protestolarına maruz kaldı.

İlginizi Çekebilir İspanya, İsveç'in Robin Olsen duvarını takıldı: 0-0 | EURO 2020 E Grubu

66. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

İlk yarıda kaçan o net fırsatta ekranlara yansıyan İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique’nin yere çökerek yaşadığı şaşkınlık ifadesi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

Maç boyunca etkisiz olan ve 66. dakikada oyundan alınan Alvaro Morata yerini Pablo Sarabia’ya bırakırken tribünlerden gelen tepki ile büyük bir üzüntü ve şok yaşadı. 1 puana razı olan İspanya’da gecenin en çok konuşulan ve eleştirilerin hedefi haline gelen 28 yaşındaki oyuncuya takım arkadaşları ve teknik direktörü sahip çıktı. İşte maçtan sonra Morata için yapılan açıklamalar:

Aymeric Laporte: “Morata’nın bu maçta başarılı olamadığı bir gerçek ama sonraki maçta 3 tane atıp herkesi susturacak”

“Morata’nın bu maçta başarılı olamadığı bir gerçek ama sonraki maçta 3 tane atıp herkesi susturacak” Marcos Llorente: “Morata’nın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün şanslı değildi, hepsi bu.”

“Morata’nın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün şanslı değildi, hepsi bu.” Luis Enrique: “Morata ıslıklandı. Ben onun bunu hak etmediğini düşünüyorum. Bize düşündüğümüzden daha fazla katkı sağlıyor. Yarım metre gerisinde kalan topu gol atamadı diye eleştiriler başladı. Sahada mücadele eden herkesi alkışlamalıyız. O bunu aşabilecek bir oyuncu.”

SOSYAL MEDYADA YAPILAN MORATA YORUMLARI: