İspanya, İsveç’in Robin Olsen duvarını takıldı: 0-0 | EURO 2020 E Grubu

EURO 2020’ye İsveç maçıyla başlangıç yapan İspanya, hayal ettiği 3 puanı almayı başaramadı. E Grubu’nda yer alan iki ülkenin mücadelesi başladığı gibi golsüz sona erdi.

Maç boyunca oyunun hakimi olan İspanya, son vuruşlarda aynı beceriyi gösteremezken, İsveç kalecisi Robin Olsen özellikle maçın sonlarında üst üste yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren isim oldu.

İspanya ataklarını savuşturma konusunda zor anlar yaşayan İsveç, zaman zaman yakaladığı kontrataklarda Alexander Isak ile fırsatlar yakaladı ancak aradığı golü bulamadı. İsveç Isak’in 69. dakikada oyundan çıkmasıyla tamamen kendi yarı sahasına gömülürken, İspanya’da oyuna sonradan giren Pablo Sarabia, Gerard Moreone ve Mikel Oyarzabal takım hücumuna hareket getirdi.

Ancak İsveç’in tecrübeli kalecisi Olsen’i geçmeyi başaramayan İspanyol futbolcular sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Gruptaki diğer maçta Slovakya, Polonya’yı 2-1 mağlup etmişti. İspanya gruptaki ikinci maçını 19 Haziran’da Polonya ile oynarken, İsveç 18 Haziran’da Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan 18 yaşındaki Pedri Lopez, İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası’nda forma giyen en genç oyuncu oldu. Pedri, Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maça çıkarken 40’ında ilk 11 oynadı.