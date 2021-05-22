İspanya La Liga’da şampiyon Atletico Madrid

İspanya La Liga’nın 38. ve son haftasında lider Atletico Madrid, Valladolid deplasmanına çıktı. Nuevo Jose Zorrilla Stadı’nda ev sahibi takımın ligde kalmak, konuk takımın ise şampiyonluk hedefiyle oynanan mücadeleden istediğini alarak ayrılan taraf Atletico Madrid oldu.

Diego Simeone’nin öğrencileri, rakibini 2-1 mağlup ederek La Liga’da 11. şampiyonluğuna ulaşırken camianın da 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

Valladolid 18. dakikada Oscar Plano’nun golüyle 1-0 öne geçerken, Atletico soyunma odasına yenik gitti.

Atletico Madrid’e şampiyonluğu getiren golleri 57. dakikada Angel Correa ile 67. dakikada Luis Suarez kaydetti.

Geride kalan dakikalarda skoru koruyan konuk takım sahadan hem 3 puan hem de şampiyonlukla ayrıldı.,

REAL MADRID KAZANSA DA YETMEDİ

Atletico Madrid’in 2 puan gerisindeki Real Madrid, Atletico’nun puan kaybetmesini bekleyeceği son maçta Villarreal karşısında zorlansa da 2-1 kazanmayı bildi ancak şampiyonluk için yeterli olmadı.

20. dakikada Pino’nun golüyle geriye düşen Real, 87. dakikada Benzema ve 90+2’de Modric’in golleriyle galibiyet uzandı.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR DA BELLİ OLDU

La Liga’ya 2020-2021 sezonunda veda eden takımlar da oynana 7 maçın ardından belli oldu. Barcelona’ya yenilen Eibar; Atletico Madrid’e yenilen Valladolid ve Valencia ile berabere kalan Huesca La Liga’dan düşen 3 takım oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan takımlar Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla oldu. UEFA Avrupa Ligi bileti alan takımlar ise Real Soceidad, Real Betis… Ligi 7. sırada tamamlayan Villarreal de UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyon olamazsa gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

LA LİGA’DA GÜNÜN SONUÇLARI