İspanya, Slovakya’yı dağıttı, son 16’ya kaldı: 5-0!

EURO 2020 E Grubu son maçında Slovakya ile karşı karşıya gelen İspanya, durgun görüntüsünü üzerinden atarak 5-0’lık skorla galip gelerek Son 16’ya kalan taraf oldu.

İsveç ile 0-0 ve Polonya ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya kötü başlangıç yapan İspanyollar, Dubravka (k.k.), Laporte, Sarabia, Torres ve Kucka’nın (k.k.) attığı gollerle Slovakya’yı farklı mağlup etti ve 5 puana ulaşarak grubu ikinci sırada tamamladı. İspanyollar son 16’da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçında Polonya’yı 2-1 yenen ve İsveç’e 1-0 yenilerek İspanya karşısına 3 puan sahibi olarak çıkan Slovakya ise, bu maçtaki ağır yenilgiyle üçüncülüğe gerildi. Slovaklar farklı mağlubiyet nedeniyle -5 averaja düştü ve ‘en iyi üçüncüler’ arasına girme konusunda dezavantajlı konuma geldi.

Grubun diğer maçında Polonya’yı 3-2 yenen İsveç, 7 puanla grubu lider tamamlarken, Polonya 1 puanla sonuncu sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti.

PENALTIYI KURTARDI, KENDİ KALESİNE ATTI!

Slovakya kalecisi Martin Dubravka ilk yarıya damga vuran isim oldu. Karşılaşmanın 12. dakikasında Alvaro Morata’nın kullandığı penaltıyı kurtaran Slovakya kalecisi, 30. dakikada akıllara durgunluk veren bir hata yaptı. Pablo Sarabia’nın ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten sekti. Havadan inen topu kornere tokatlamak isteyen kaleci Dubravka, büyük bir hata yaparak topu kendi ağlara yolladı ve İspanya 1-0 öne geçti.

LAPORTE KAFAYI KULLANDI

İlk yarıda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan ve Slovakya’ya şut şansı bile vermeyen İspanya, 45+2’de ileriye çıkarak gol arayan savunma oyuncusu Aymeric Laporte ile farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Gerard Moreno, kaleci Dubravka kalesini terk edince açısını kaybetti. Ancak bekletmeden yaptığı ortaya Laporte iyi yükselerek kafayı vurdu ve köşeye giden top ağlarla buluştu. İspanya bu golle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İlginizi Çekebilir Martin Dubravka, kendi kalesine attığı golle EURO 2020 tarihine geçti

SARABIA GOLLE SÜSLEDİ

İlk yarıda İspanya’nınen etkili isimlerinden olan Sarabia, güzel futbolunu 56. dakikada golle süsledi. Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Jordi Alba bekletmeden penaltı noktasının oradaki takım arkadaşı Pablo Sarabia’ya gönderdi. Sarabia gelişine şutunu kaleye gönderdi ve direğe de çarpan bu top gol olurken İspanya skoru 3-0’a getirdi.

SLOVAKYA DAĞILDI, İSPANYA FARKI AÇTI!

Karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna giren Ferran Torres, bir dakika sonra golle buluştu. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Koke bu duran topu paslaşarak kullandı. Kısa paslaşmalar sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Sarabia altıpas önündeki Ferran Torres’e pasını gönderdi. Topa hareketlenen Torres son dokunuşunu yaparak topu skoru 4-0’a getirdi. Maçın 70. dakikasında Eric Garcia’nın yerine oyuna giren Pau Torres, takım arkadaşı Ferran Torres gibi bir dakika sonra golü buldu. Sağ kanatan gelişen atakta ceza sahası içine atılan orta kafalardan sekti. En son Pau Torres kaleye kafa vuruşunu yaparken, kale çizgisinde Juraj Kucka uzaklaştırmaya çalıştı ama topu kendi kalesine yollayınca skor 5-0’a geldi.