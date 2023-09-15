İspanya’da Rubiales’in futbolcu Hermoso’ya yakınlaşması yasaklandı

İspanya'da eski federasyon başkanı Rubiales'in futbolcu Hermoso'ya yakınlaşması yasaklandı... Madrid'deki Ulusal Mahkeme hakimi alınan kararı resmi olarak açıkladı.

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İspanya’da, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales’in kadın milli futbolcu Jenni Hermoso’ya yaklaşması ve iletişim kurması yasaklandı. Madrid’deki Ulusal Mahkeme hakimi, Rubiales hakkında açılan cinsel taciz ve zorlama suçlamalarıyla ilgili olarak aldığı kararda, Rubiales’in Hermoso’ya 200 metreden fazla yaklaşmaması ve iletişim kurmaması gerektiğini belirtti.

Rubiales, bu suçlamalarla ilgili olarak Madrid’deki Ulusal Mahkeme’de ifade verdi ve mahkeme hakimi, Hermoso’nun avukatının taleplerini dikkate alarak bu kararı verdi. Rubiales ifadesinde, tüm suçlamaları reddetti.

MİLLİ TAKIMI BOYKOT ETTİLER

Öte yandan, İspanya Kadın Milli Takımı futbolcuları, UEFA Kadın Uluslar Ligi’nde oynayacakları maçlar öncesinde kadroya çağrılmayarak boykot kararı aldılar. Bu nedenle aday kadro henüz açıklanmadı. Futbolcular, kadın futbolunun organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, federasyon başkanının istifası, iletişim ve pazarlama alanlarının yeniden yapılandırılması gibi talepleri için eylemde bulunuyorlar.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın finalinde yaşanan olayların ardından Rubiales’in istifası ve teknik direktör değişikliği gibi gelişmeler de yaşandı. FIFA Disiplin Kurulu, Rubiales’in geçici olarak görevden alınmasını kararlaştırmıştı. Ancak Rubiales, siyasi ve sosyal baskılar sonucu istifasını sunmuştu.

NELER YAŞANDI?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın 20 Ağustos’taki finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı’nın Sidney’deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales’in bazı hareketleri tepki almıştı. İspanya’nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününde uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso’yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinde gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eylül’de istifa etmişti. Ayrıca RFEF, 5 Eylül’de kadın milli takım teknik direktörü Jorge Vilda’yı görevinden aldığını açıklamış, yerine de Montse Tome’yi getirmişti. (AA)

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