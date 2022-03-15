İspanyollar korktu: ‘Kerem Potter Aktürkoğlu’

Beşiktaş derbisinde attığı iki golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçı öncesi İspanya basınında manşetleri süsledi...

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’ın Barcelona ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sarı kırmızılıların en etkili isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinde attığı gollerle takımını sırtladı.

23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu attığı gollerin yanı sıra iyi futboluyla da taraftarını mutlu ederken, İspanyol basını milli futbolcuyu manşet yaptı. “Kerem ‘Potter’ Aktürkoğlu Barcelona’yı tehdit ediyor” başlığıyla verilen haberde, “Galatasaray’ın Harry Potter’ı Kerem Aktürkoğlu, 0-0 biten Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Türk ekibinin Barcelona’ya karşı en büyük tehdidiydi” ifadelerine yer verildi.

XAVI KARA KARA DÜŞÜNÜYOR…

İspanya’nın ünlü gazetesi Marca’da yayınlanan haberde, Kerem Aktürkoğlu’nun ilk maçta Barcelona kalecisi Ter Stegen’i en çok zor duruma sokan isim olduğuna dikkat çekilirken, başarılı futbolcu için ‘Galatasaray’ın en kaliteli oyuncusu’ tanımlaması yapıldı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi için rövanş maçında en büyük tehdit olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, hızı ve kaliteli şutlarıyla İspanyol devinin gözünü korkutmuş durumda.