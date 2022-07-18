İspanyollar transferi duyurdu! Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid ile anlaştı…

İspanyollar yeni sezon öncesi Manchester United'a veda etmesi beklenen Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid ile anlaştığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United’dan ayrılmak istediği söylenen Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için çarpıcı bir haber geldi…

İspanyol AS gazetesi, Cristiano Ronaldo’nun önümüzdeki sezon Atletico Madrid’de oynayacağını ve Simeone’yi kendisini getirmesi için ikna etmeyi başardığını duyurdu. Bir süredir Manchester United’dan ayrılmak istediği konuşulan ve Kırmızı Şeytanlar’ın yeni sezon hazırlık kampına katılmayan Ronaldo için oldukça güçlü bir iddia gündeme geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ İSTİYOR

Gelecek sezon kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan 37 yaşındaki Portekizli yıldız Atletico Madrid’in teklifine ikna oldu. Manchester’da kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmayan Ronaldo, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı bir kulüp istiyor ve transferiyle ilgili gelen haberler oldukça merak uyandırıcı.

SPORTING LIZBON’U YALANLAMIŞTI

Menajerinin daha önce Bayern, Chelsea, PSG gibi çok sayıda Avrupa kulübüyle bağlantı kurduğu, hatta ülkesinde Sportig’e döneceği yazılan Ronaldo için Atletico Madrid söylentileri oldukça güçlendi. Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo Sporting Lizbon’a transfer olacağına yönelik haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

Cristiano Ronaldo’nun ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübünden gelen 2 yıllık 275 milyon Euro’luk teklifi de reddettiği açıklanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından İspanyollar transferin kesin olarak bittiğini ve Ronaldo’nun yeni sezonda tekrar İspanya’ya dönerek Atletico Madrid forması giyeceğini duyurdu.

Real Madrid’deki başarılı kariyeri nedeniyle Atletico taraftarları arasında sempatik bulunmayan Ronaldo için ortaya atılan bu güçlü iddia sosyal medyada da oldukça ilgi gördü.

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