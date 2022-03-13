İstanbul’a gelen Galatasaray’dan İzmir kulüplerine teşekkür!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Barcelona dönüşü İstanbul'a gidemeyen Galatasaray'ın uçağı, İzmir'e iniş yapmıştı. Beşiktaş derbisi hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı kırmızılılar, Göztepe, Altay ve Altınordu'nun tesislerini kullandığı için teşekkür mesajı yayınladı. Sarı kırmızılı kulüp hava durumunun düzelmesiyle İstanbul'a geldi.

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Galatasaray, yaptığı açıklamada, İzmir’de tesislerini kullanmasına izin veren Göztepe, Altay ve Altınordu’ya teşekkür ederek, “‘İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir’ diyoruz. İzmir kulüplerinin bu olgun tavrının tüm futbol iklimine yayılmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“Galatasaray Ailesi olarak, Avrupa'da namağlup olarak ilerlediğimiz önemli virajda; yaşadığımız tüm olumsuzluklar karşısında bizlere tesislerini açan Göztepe Spor Kulübü'ne, taraftarlarına ve değerli başkanı Mehmet Sepil'e; yine statlarında bizi ağırlayan Altay Spor Kulübü camiasına ve değerli başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na; davetlerini esirgemeyen Altınordu Futbol Kulübü ve değerli Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye canı gönülden teşekkür ediyoruz.

Güzel İzmirimizin güzide kulüplerinin hepsi, hep bir ağızdan Galatasaray'ı misafir edebileceklerini ve bu zor koşullarda Avrupa mücadelesinin Türk futbolu açısından bir numaralı öncelik olduğunu belirttiler. Bizler de ‘İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir’ diyoruz. İzmir kulüplerinin bu olgun tavrının tüm futbol iklimine yayılmasını diliyoruz.

Bu vesileyle, 17 Mart Perşembe akşamı çıkacağımız Barcelona karşılaşmasında kendilerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı bir kez daha tekrarlamak isteriz.”

GALATASARAY İSTANBUL’A GELDİ

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda deplasmanda Barcelona ile oynadıkları maçın ardından olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul’a gelemeyen Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına İspanya’da başlamıştı. Daha sonra direkt İzmir’e giden sarı-kırmızılılar, dün ve bugün derbi çalışmalarını burada sürdürdü. Bugünkü antrenmanın ardından sarı-kırmızılı kafile saat 15.30 uçağıyla İzmir’den İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’na inen kafile daha sonra havalimanından ayrıldı.

Futbol Takımımız, İzmir’deki hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a iniş yaptı! pic.twitter.com/vksTSpiSKS — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 13, 2022

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