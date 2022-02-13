İstanbul’da dört gollü müthiş maç
Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında İstanbul'da oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Dört golün atıldığı karşılaşmada galip çıkmadı.
Süper Lig’in 25. haftasında Kasımpaşa, İstanbul’da Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 berabere sona erdi.
Bu beraberlikle Kasımpaşa puanını 28’e, Alanyaspor ise 40’a yükseltti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 42. dakikada Wilson Eduardo’nun kaydettiği golle 1-0 Alanyaspor galibiyeti ile sona erdi. İkinci yarıda Kasımpaşa, üç dakika içinde bulduğu gollerle öne geçmeyi başardı.
Mamadou Fall, 65. dakikada eşitliği sağladı. 68. dakikada Jackson Muleka’nın golüyle Kasımpaşa öne geçti. Maçta 74. dakika oynanırken Efkan Bekiroğlu’nun golüyle bu kez Alanyaspor beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sona erdi.