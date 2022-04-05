İstanbul’daki Amatör lig maçında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Hafta sonu oynanan Harmantepe ile Zeytinburnu 1. Amatör Lig müsabakasının 25. dakikasında tribünde kavga çıktı. Bir taraftar çıkan kavgada bıçakla yaralanırken, olaya karışan 2 kişi de gözaltına alındı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sözcü İstanbul

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Futbol 1. Amatör Ligi’nde 3 Nisan Pazar günü Harmantepe ile Zeytinburnu arasında Kağıthane Belediyesi Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde oynanan maçın 25. dakikasında tribünler karıştı.

BİR TARAFTAR BIÇAKLANDI

Yaşanan kavgada Harmantepe Sporlu bir futbolcunun babası olduğu öne sürülen bir kişi bıçakla yaralanırken, polis, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgaya karışan 2 Zeytinburnu taraftarı polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı ise bir taraftarın cep telefonuna yansıdı. Videoda taraftarların yumruklaştığı görülürken, polisin de havaya ateş açtığı duyuluyor. Yaralanan taraftarın ise stattan çıkarılması görüntülere yansıyor.

“DEPLASMAN YASAĞINA RAĞMEN GELDİLER”

Yaşanan olayı cep telefonuna kaydederek SÖZCÜ Whatsap Haber Hattı’na ulaştıran bir vatandaş olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Deplasman yasağı olmasına rağmen yaşları 15-20 olan Zeytinburnuspor taraftarı organize bir şekilde Zeytinburnuspor yönetimi eşliğinde Yahya Kemal sahasında geldiler. Bir çoğunun elinde kesici aletler vardı. Daha maç başlamadan sağa sola küfürler sataşmalar oldu. Polisi aramamıza rağmen bir türlü gelmediler. Maç oynandığı sırada Harmantepe Spor’lu futbolcunun babası, tribünde saldırıya uğradı ve bıçaklandı. Bıçaklanma sebebi maç oynanırken oğluna ağır küfürler edilmesi, babanın da ‘küfür etmeyin’ diye bu futbol teröristlerini uyarması. Tek suçu oğlumun maçını seyretmeye gelmesi. Yaralanan baba şuan hastanede. Durumu iyi. Amatör futbolun halini görmesi gerekenler görsünler ki canlar yanmasın tedbir alınsın.”