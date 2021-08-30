İstanbulspor Altınordu’yu farklı mağlup etti

İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu farklı mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Altınordu'nun üç puan hasreti ise üç maça çıktı.

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TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbulspor’un gollerini, Cajic, Melih ve Berkay kaydetti. Altınordu, Muzaffer’in 73. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu galibiyetle ligdeki ilk üç puanını hanesine yazdıran İstanbulspor, puanını 3 yaparken, Altınordu 1 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları

GOL! 12′ Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ethemi, yine ceza sahası içinde Cajic'e bıraktı. Cajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

21′ Orta alandan atılan topu alan Feytullah'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Orta alandan atılan topu alan Feytullah'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 42′ Uygar'ın çalımlarla ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Uygar'ın çalımlarla ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. 52′ Sol taraftan Ethemi'nin ceza sahası içine çevirdiği topu alan Kağan'ın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

Sol taraftan Ethemi'nin ceza sahası içine çevirdiği topu alan Kağan'ın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. GOL! 59′ Ethemi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Melih'in düzelterek yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

GOL! 82′ Oğuzhan'ın sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Berkay'ın yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Hasan Erdoğan

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Atchom, Ali, Melih, Uygar (Muammer dk. 75), Kağan (Berkay dk. 70), Ethemi (Emir dk. 75), Cajic (Mertan dk. 84), İbrahim (Abdullah dk. 85)

Yedekler: Ljubic, Emrecan, Ferhat, Atakan, Yusuf

Teknik Direktör: Cem Bağcı

Altınordu: Ali, Furkan (Rahmi dk. 46), Yusuf Arslan, Yusuf Can (Kürşad dk. 63), Ali Dere, Recep, Sami (Muzaffer dk. 46), Hüsamettin (Kenan dk. 78), Burak (Şeref dk. 78), Feytullah, Ahmet İlhan

Yedekler: Emirhan, Serhat, Özgür, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Cajic (dk. 12), Melih (dk. 59), Berkay (dk. 82) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Kürşad (Altınordu)

Kırmızı kart: Muzaffer (dk. 73) (Altınordu)