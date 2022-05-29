İstanbulspor, BB Erzurumspor’a yenildi ama Play-Off’ta finale yükseldi: 0-1
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçına BB Erzurumspor'a 1-0 yenilen İstanbulspor, bu sonuca rağmen finale yükselerek Bandırmaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'e yükselecek son takım İstanbulspor ve Bandırmaspor arasında oynanacak final maçıyla belirlenecek.
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında BB Erzurumspor’u 4-2 yenen İstanbulspor, sahasındaki rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen final biletini alan ekip oldu.
Maçın 85. dakikasında Ali Yaşar’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İstanbulspor, 87’de Arvydas Novikovas’ın golüyle 1-0 geriye düştü. Kalan dakikalarda Erzurumspor’un çabası yeterli olmayınca İstanbulspor finalde Bandırmaspor’un rakibi oldu.
Osman Zeki Korkmaz ve İstanbulspor’un final sevinci! #beINSPORTS pic.twitter.com/DpkRbrlKcr
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 29, 2022
İSTANBULSPOR-BANDIRMASPOR FİNALİ NE ZAMAN?
Yarı finaldeki iki maç sonunda Eyüpspor’u saf dışı bırakarak ilk finalist olan Bandırmaspor, 2 Haziran’daki final maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, Ümraniyespor ve Ankaragücü’nün ardından Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olacak.