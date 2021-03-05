İstanbulspor’a Keçiörengücü çelmesi

TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde iki maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ilk iki sıra için mücadele eden İstanbulspor, bu kayıpla maç fazlasına rağmen zirvenin altı puan, i,kinci sıradaki Samsunspor’un ise üç puan gerisinde kaldı. İlk altı için yarışan Keçiörengücü ise zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı.

Bu beraberlikle İstanbulspor puanını 47’ye, Keçiörengücü ise 40’a yükseltti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık

İstanbulspor: Marin Ljubic, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Eslem Öztürk (Valon Ethemi dk. 75), Mirkan Aydın, Eduart Rroca, Levent Ayçiçek, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Ali Dere, Tayyip Ebrar Cumur, Uygar Mert Zeybek, Koray Kılınç, Egehan Gök, Kerem Baykuş, Mehmet Uslu, Kağan Miray Bağış

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Abdulkadir Korkut dk. 46), Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Kamal Issah (Burak Aydın dk. 60), Ilir Mustafa (Diallo dk. 72 ), Cem Ekinci (Dialiba Diabang dk. 72), Barış Alper Yılmaz (Melik Derin dk. 84), Emeka Eze

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cihan, Bilal Budak, Haşim Arda Sarman, Edin Hamidovic

Teknik Direktör: İlker Püren

Sarı kartlar: Mert Kula (Ankara Keçiörengücü), Wellington (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI