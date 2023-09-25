İstanbulspor’da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan sarı siyahlılar, yarın erteleme maçında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

İşte kulüpten yapılan resmi açıklama:

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/AZvl3AwUhf — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) September 25, 2023

İstanbulspor’un başında 30 maça çıkan Fatih Tekke, 9 galibiyet, 5 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 39 gol atan İstanbul ekibi kalesinde 57 gol gördü ve 32 puan topladı. Sarı-siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.

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