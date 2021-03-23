İstanbulspor’da ikinci Fatih Tekke dönemi sona erdi… Beş yıllık imza atmıştı ama…

TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren İstanbulspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-siyahlılar, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Fatih ‘Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

İkinci dönemiydi

İstanbulspor’da daha önce 2018-2019 sezonunun başında göreve getirilen Fatih Tekke ile Mart 2019 tarihinde yollar ayrılmıştı. Fatih Tekke, ilk döneminde çıktığı 27 maçta 1.07’lük puan ortalaması tutturmuştu.

TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonuna Fırat Gül ile başlayan İstanbulspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitmişti. Ocak 2020’de Fatih Tekke ile beş yıllık sözleşme imzalayan İstanbulspor, yaklaşık bir yıl sonra 43 yaşındaki teknik adamla bir kez daha yollarını ayırdı. İkinci döneminde İstanbulspor’un başında 46 maça çıkan Fatih Tekke, 20 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.54 puan ortalaması tutturdu.

İstanbulspor bu sezon TFF 1. Lig’de 27 haftada topladığı 47 puanla 6. sırada yer alıyor.