İstanbulspor’un Süper Ligi inadı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Eskişehirspor’u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligin son sırasındaki Eskişehirspor 7 puanda kalırken, İstanbulspor 46 puanla 3. sırada haftayı tamamladı ve Samsunspor ile farkı 4’e düşürdü.
9. dakikada Levent'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen İbrahim Yılmaz, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 0-1
26. dakikada Uygar'ın arka direğe ortaladığı topla buluşan Mehmet Yeşil, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
65. dakikada penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Ergün, maçın skorunu belirleyen golü attı. 0-3
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Murat Erdoğan, Utku Tunavelioğlu, Özcan Sultanoğlu
Eskişehirspor: Cengiz, Furkan (Doğukan dk. 81), Mevlüt, Emir, Bedirhan, Tolga (Berkan dk. 45) , Mehmet Özcan (Bartu dk. 61) , Sezgin, Buğra, Onur (Furgan dk. 45), İbrahim
Yedekler: Selman, Alperen, Talha, Uğur, Kaan
Teknik Direktör: Cengiz Seçsev
İstanbulspor: Marin, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali, Melih, Eduart, Onur, Uygar (Ali Dere dk. 81), Levent (Ethemi dk. 69), Tayyip Ebrar (Kaan Miray dk. 81), İbrahim Yılmaz (Koray dk. 69)
Yedekler: Alperen, Mehmet Uslu, Eslem, Kaan Miray, Berkay, Egehan, Kerem,
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 9), Mehmet Yeşil (dk. 26), Ergün (dk. 65) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Mevlüt (Eskişehirspor)