İstanbulspor’un Süper Ligi inadı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Eskişehirspor’u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligin son sırasındaki Eskişehirspor 7 puanda kalırken, İstanbulspor 46 puanla 3. sırada haftayı tamamladı ve Samsunspor ile farkı 4’e düşürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Levent'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen İbrahim Yılmaz, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 0-1

26. dakikada Uygar'ın arka direğe ortaladığı topla buluşan Mehmet Yeşil, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

65. dakikada penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Ergün, maçın skorunu belirleyen golü attı. 0-3

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Murat Erdoğan, Utku Tunavelioğlu, Özcan Sultanoğlu

Eskişehirspor: Cengiz, Furkan (Doğukan dk. 81), Mevlüt, Emir, Bedirhan, Tolga (Berkan dk. 45) , Mehmet Özcan (Bartu dk. 61) , Sezgin, Buğra, Onur (Furgan dk. 45), İbrahim

Yedekler: Selman, Alperen, Talha, Uğur, Kaan

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

İstanbulspor: Marin, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali, Melih, Eduart, Onur, Uygar (Ali Dere dk. 81), Levent (Ethemi dk. 69), Tayyip Ebrar (Kaan Miray dk. 81), İbrahim Yılmaz (Koray dk. 69)

Yedekler: Alperen, Mehmet Uslu, Eslem, Kaan Miray, Berkay, Egehan, Kerem,

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 9), Mehmet Yeşil (dk. 26), Ergün (dk. 65) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mevlüt (Eskişehirspor)