İşte Ali Koç’un hedefindeki teknik direktör

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörün Portekiz ya da Alman ekolünden olacağını belirterek, yeni sezon takımın başında Emre Belözoğlu olmayacağını ifade etmişti.

Yabancı hoca aradıklarının altını çizen başkan Ali Koç açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri, Emre Belözoğlu ile devam etmek. İkincisi yabancı teknik direktörle devam edip altında Emre Belözoğlu’na tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Fenerbahçe, kazandığı 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocayla kazanmış. Bu lig farklı bir lig, Avrupa'da çok az örneği olan bir lig. Bu ligi tanımak çok önemli. Tercih edeceğimiz hocanın da buna adapte olması lazım.”

İŞTE İLK HEDEF

Ali Koç'un bu sözleri sonrası görüşülen hocaların isimlerine dair merak arttı. Alman ve Portekizli pek çok teknik adamın ismi sosyal medyada gündeme gelirken SÖZCÜ, Fenerbahçe'nin listesindeki 1 numaralı ismi öğrendi. Edindiğimiz bilgilere göre sarı-lacivertliler, Porto'nun hocası Sergio Conceiçao ile ilgileniyor. 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Conceiçao, disiplinli ve başarı odaklı bir isim olarak öne çıkıyor.

PORTO’YA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNAL OYNATTI

Porto'yla 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan Conceiçao, sarı-lacivertli kulübün gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce ülkesinde Braga, Fransa'da Nantes takımlarında da görev yapan Conceiçao, bu sezon UEFA Şampiyonlar Liginde takımını çeyrek finale kadar taşıdı.

Conceiçao ayrıca Portekiz'de Süper Kupa ve Lig Kupası zaferi de yaşadı.