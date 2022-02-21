İşte Arda Güler’in keşfedilme hikayesi

Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler'in keşfedilme hikayesini Serhat Pekmezci anlattı.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11’de başlayan Arda Güler, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Arda Güler’in Fenerbahçe’ye geliş hikayesini, sarı-lacivertli ekipte bir dönem Altyapı Oyuncu İzleme Birimi Sorumluluğu görevini üstlenmiş olan Serhat Pekmezci anlattı.

Arda Güler’i ilk olarak Osmanlıspor’da oynayan bir futbolcuyu izlemek için gittiği Ankara’da gördüğünü belirten Serhat Pekmezci, Haber Global’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Arda Güler, gerek yetenekleri gerekse karakteri beni etkiledi. 2-1 maçı kaybetmişlerdi, hatta son 15 dakika ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen oyunu bırakmadı. Maç sonu gözyaşı döktü. Babasının arabasına binene kadar takip ettim. Çok özel bir potansiyel barındırdığını gördüm.

O dönemki sportif direktörümüz Damien Comolli'ye özel bir raporla Arda'yı ilettik. Kaçmaması gerekiyordu, transfer etmeliydik. Çünkü biz ilgilenince diğer kulüpler de devreye girecekti. 1 hafta 10 gün sonuç alamayınca Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD hazırladım ve başkanımıza ilettim. Yoksa transfer yapamayacaktık. Başkan izledikten sonra temas kurdu.

Arda U14'de oynayan 13.5 yaşında bir çocuktu. Başkanımızı o dönem çok tanımıyordum ama sonuçta Ali Koç. Kendisine gözünü kırpmadan bu parayı vermesi gerektiğini söyledim. Bana, ‘Sen olsan ne kadar verirsin’ diye sordu, benim cevabım ‘500 bin lirayı gözümü kırpmadan veririm’ oldu. ‘Ne diyorsun’ dedi. Sonra ‘250 bin istiyorlar, pazarlık yapacağız’ dedi. Ben de kendisine ‘200'e düşerlerse hiç 1 saniye bile tereddüt etmeyin’ diye cevap verdim.

Transferin son günü 20 Şubat 2019'da kendisini transfer ettik. 150 bin liralık bir bonservis ücretiyle ve bir miktar sonraki satış payıyla…”