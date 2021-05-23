İşte Fatih Terim gerçekleri

Fatih Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan isimlerden biri olan Futbol A Takımı İletişim Koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler, nisandaki istifasının ardından camiaya seslendi. Twitch yayınında konuşan Kaşeler, Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve futbolcular ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
İşte satır başları:
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- Gomis’in sözleşme yenileme beklentisi vardı. Zaman varken forvet almak koşuluyla gitme izni verildi.
- Diagne, son dakikada zorunlu bir transferdi. Yarım sezon forvetsiz oynadık. Ozan'dan gelecek para, Diagne'nin kendi kulübüyle sözleşmesi, UEFA kriterleri. Çok zorlu bir 48 saatti.
- Şampiyon olduk. Kupalar aldık. Ertesi gün bile kutlayamadık.
BELHANDA ÖRNEĞI
- Kimsenin kimseyle arası iyi olmadı. Herkes birbirini idare etti. Camia, teknik direktör, yönetim kavga ediyor imajı yaratıldı.
- Belhanda benim için yürek yarasıdır. Kırık çene kemiğine, doktor raporuna ve teknik heyetin “Oynayamazsın” demesine rağmen Fenerbahçe maçına çıktı. Kimse bana “Belhanda'dan daha iyi Galatasaraylıyım. Parasını alıyor, işini yapacak” demesin.
- Fatih Terim basın toplantısı yapan Cengiz'e hakkını helal etmemiştir.
- Florya’nın taraftar hesaplarını yönettiği yönetime inandırılmış. Günahımıza girdiler!
- Yönetim, Florya'ya karşı sarf ettiği eforu TFF'ye, üyelerine, hakemlere ve diğer kulüplere karşı sarf etmedi. Yapsalardı şu an farklı şeyler konuşuyor olurduk.
- Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın geçen yılki basın toplantısı Fatih Terim’in istifa sebebiydi. Ama verilmiş bir sözü vardı. “Hocam bu da geçer” diye çok döndürdük kendisini.
- EURO 2016'da hocaya itibar suikastı yapılmıştı.