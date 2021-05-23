Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşte Fatih Terim gerçekleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski İletişim Koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler, Florya'da yaşananları Twitch yayınında anlattı.

Güncellenme: 09:42, 23/05/2021
Spor HaberleriFutbol
İşte Fatih Terim gerçekleri

Fatih Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan isimlerden biri olan Futbol A Takımı İletişim Koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler, nisandaki istifasının ardından camiaya seslendi. Twitch yayınında konuşan Kaşeler, Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve futbolcular ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

İşte satır başları:

  • Gomis’in sözleşme yenileme beklentisi vardı. Zaman varken forvet almak koşuluyla gitme izni verildi.
  • Diagne, son dakikada zorunlu bir transferdi. Yarım sezon forvetsiz oynadık. Ozan'dan gelecek para, Diagne'nin kendi kulübüyle sözleşmesi, UEFA kriterleri. Çok zorlu bir 48 saatti.
  • Şampiyon olduk. Kupalar aldık. Ertesi gün bile kutlayamadık.

    BELHANDA ÖRNEĞI

  • Kimsenin kimseyle arası iyi olmadı. Herkes birbirini idare etti. Camia, teknik direktör, yönetim kavga ediyor imajı yaratıldı.
  • Belhanda benim için yürek yarasıdır. Kırık çene kemiğine, doktor raporuna ve teknik heyetin “Oynayamazsın” demesine rağmen Fenerbahçe maçına çıktı. Kimse bana “Belhanda'dan daha iyi Galatasaraylıyım. Parasını alıyor, işini yapacak” demesin.
  • Fatih Terim basın toplantısı yapan Cengiz'e hakkını helal etmemiştir.
  • Florya’nın taraftar hesaplarını yönettiği yönetime inandırılmış. Günahımıza girdiler!
  • Yönetim, Florya'ya karşı sarf ettiği eforu TFF'ye, üyelerine, hakemlere ve diğer kulüplere karşı sarf etmedi. Yapsalardı şu an farklı şeyler konuşuyor olurduk.
  • Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın geçen yılki basın toplantısı Fatih Terim’in istifa sebebiydi. Ama verilmiş bir sözü vardı. “Hocam bu da geçer” diye çok döndürdük kendisini.
  • EURO 2016'da hocaya itibar suikastı yapılmıştı.
İlginizi ÇekebilirFatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Yapabileceğim tek şey şifa dilemekFatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Yapabileceğim tek şey şifa dilemek
doktor Euro Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Galatasaray istifa kavga Mustafa Cengiz para TARAFTAR TFF Twitter UEFA
Yayınlanma Tarihi:09:34,