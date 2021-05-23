İşte Fatih Terim gerçekleri

Fatih Terim'in Florya'daki ekibinde yer alan isimlerden biri olan Futbol A Takımı İletişim Koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler, nisandaki istifasının ardından camiaya seslendi. Twitch yayınında konuşan Kaşeler, Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve futbolcular ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

İşte satır başları:

Gomis’in sözleşme yenileme beklentisi vardı. Zaman varken forvet almak koşuluyla gitme izni verildi.

Diagne, son dakikada zorunlu bir transferdi. Yarım sezon forvetsiz oynadık. Ozan'dan gelecek para, Diagne'nin kendi kulübüyle sözleşmesi, UEFA kriterleri. Çok zorlu bir 48 saatti.

Şampiyon olduk. Kupalar aldık. Ertesi gün bile kutlayamadık.

BELHANDA ÖRNEĞI

Kimsenin kimseyle arası iyi olmadı. Herkes birbirini idare etti. Camia, teknik direktör, yönetim kavga ediyor imajı yaratıldı.

Belhanda benim için yürek yarasıdır. Kırık çene kemiğine, doktor raporuna ve teknik heyetin “Oynayamazsın” demesine rağmen Fenerbahçe maçına çıktı. Kimse bana “Belhanda'dan daha iyi Galatasaraylıyım. Parasını alıyor, işini yapacak” demesin.

Fatih Terim basın toplantısı yapan Cengiz'e hakkını helal etmemiştir.

Florya’nın taraftar hesaplarını yönettiği yönetime inandırılmış. Günahımıza girdiler!

Yönetim, Florya'ya karşı sarf ettiği eforu TFF'ye, üyelerine, hakemlere ve diğer kulüplere karşı sarf etmedi. Yapsalardı şu an farklı şeyler konuşuyor olurduk.

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın geçen yılki basın toplantısı Fatih Terim’in istifa sebebiydi. Ama verilmiş bir sözü vardı. “Hocam bu da geçer” diye çok döndürdük kendisini.

EURO 2016'da hocaya itibar suikastı yapılmıştı.