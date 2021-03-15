İşte gerçek Radamel Falcao

Galatasaray’ın ve Süper Lig'in 1 numaralı yıldızı olan Radamel Falcao, ilk 11'e döndüğü son iki haftada üç kritik gol attı. Sivasspor ve Kayserispor karşısında son vuruş kalitesi üst seviyede olan golleriyle alkış alan ‘El Tigre', şampiyonun belli olacağı kritik haftalar öncesi Fatih Terim'e de güven aşıladı. Bu geri dönüşte sağlık heyetinin çalışmaları kadar oyuncunun ‘Tam olarak hazır olmadan sahalara dönmem' kararının da etkisi vardı.

40 MAÇTA GÖREV ALMADI

Falcao, kendini zorlayıp risk alması nedeniyle takımını pek çok maçta yalnız bıraktı. Kolombiyalı, sakalık kaynaklı geçen sezon 21, bu sezon ise 19 maç kaçırdı. Süper yıldız buna rağmen çıktığı 35 resmi maçta 19 gol-3 asistle takımına katkı verdi. Bu performans, ‘Ya Radamel Falcao maç kaçırmasaydı' yorumlarını getirdi.

FALCAO’NUN GALATASARAY KARNESİ

2019-20 SEZONU

KATEGORİ………….. O…… G…….A…….S

Süper Lig……………..16…..10…… 1……15

Şampiyonlar Ligi…..3…….0……. 0……. 3

Türkiye Kupası……..3…….1……. 0……. 3

2020-21 SEZONU

KATEGORİ………….. O…… G…….A…….S Süper Lig……………..12……8……. 2……16 Avrupa Ligi eleme…1…….0……. 0…….0 Türkiye Kupası……..0…….0……. 0……. 3 TOPLAM………………35…..19…… 3……40



S: Sakatlık nedeniyle kaçırdığı maç