İstediğini bulamayan Roberto Pereyra, Beşiktaş’a mesaj gönderdi

Beşiktaş'ın transferi için oldukça mesai harcadığı Roberto Pereyra, eşi nedeniyle gelmediği Türkiye'ye mesaj gönderdi. Siyah-beyazlı yönetim önerilen maaşı kabul etmesi halinde Roberto Pereyra'yı kadroya katabilir.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi listesini teslim etti ancak sürpriz bir mesajla yeniden yabancı transferi ihtimaline gözünü dikti. Beşiktaş yönetiminin bir ayı aşkın süre görüştüğü ancak eşinin Türkiye'de yaşamak istememesi nedeniyle ret yanıtı aldığı Roberto Pereyra mesaj yolladı.

İtalya'dan istediği teklifleri bulamayan 32 yaşındaki Arjantinlinin menajeri Beşiktaş ile temasa geçip randevu istedi. Tecrübeli ofansif orta sahanın 2 milyon Euro garanti ücret istediği belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi ise 1 milyon Euro'dan fazla vermeyi uygun bulmuyor.