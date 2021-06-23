İsveç Polonya maçında gol düellosu! Uzatmada gelen liderlik

Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu üçüncü maçında İsveç ile Polonya, St. Petersburg Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İsveç, 2-0 öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı ve Polonya rakibini yakaladı. Ancak İsveç, uzatmada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

İsveç grubu lider olarak tamamlarken, Polonya EURO 2020’ye veda etti. İsveç’in gollerini Emil Forsberg (2) ve Viktor Claesson atarken, Polonya’nın golleri Robert Lewandowski’den geldi. Lewandowski, girdiği bir pozisyonda ise iki kez direği geçemedi.

Son maçlara lider olarak giren İsveç, Polonya’yı da yenerek koltuğu bırakmamayı hedefliyordu. 1 puanla son sırada yer alan Polonya’nın ise turnuvaya devam etmek için kazanmaktan başka çaresi yoktu. EURO 2020’nin en heyecanlı maçlarından birine imza atan iki takımdan gülen taraf İsveç oldu.

Maça çok iyi başlayan İsveç, henüz 2. dakikada öne geçti. Forsberg, savunmanın uzaklaştırma istediği topu çapraza çektikten sonra çok şık bir vuruş yaptı. Tam köşeye giden top ağlarla buluştu. İlk yarı bu sonuçla sona ererken, Polonya’nın yıldız golcüsü Lewandowski’nin yaşadığı bir pozisyon uzun süre hafızalardan çıkmayacak nitelikteydi.

BİR POZİSYON İKİ DİREK

Karşılaşmanın 17. dakikası oynanırken gelişen Polonya atağında yapılan ortaya iyi yükselen Lewandowski, boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Yere çarptırılarak yapılan kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü. Lewandowski, pozisyonu iyi takip ederek ikinci bir şans yakaladı. Kalecinin yerde olduğu pozisyonda bir kez daha kafa vuruşu yapan yıldız golcünün vuruşu, yine üst direğe takıldı. Daha sonra oluşan karambolde İsveç savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

İlk yarıyı Forsberg’in golüyle önde tamamlayan İsveç, ikinci yarıda savunma güvenliğini arttırarak, hızlı hücumlarla pozisyon yaratma amacıyla çıktı. Bunun meyvelerini de toplamaya başlayan İsveç, az adamla yakaladığı Polonya savunması karşısında etkili olmaya başladı. Maçta 59. dakika oynanırken gelişen hızlı atakta Forsberg, plase bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

POLONYA PES ETMEDİ

Gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Polonya, iki farklı geriye düşmesine rağmen, beraberliği yakalamayı başardı. Sahneye çıkan Lewandowski, 61. dakikada ceza sahasında girdikten sonra çaprazdan çektiği şutla ağları havalandırdı. Bu golle umutlanan Polonya, Lewandowski ile 84. dakikada beraberlik golünü de bulmayı başardı.

Polonya’nın geri dönüşüne karşılık vermekte zorlanan İsveç, rakibinin orta sahada kaptırdığı top sonrası golü buldu. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Cleasson, ağları havalandırarak Polonya’nın umutlarını yerle bir etti. İsveç, Forsberg’in iki golü, Robin Olsen’in kritik kurtarışlarıyla mücadeleyi 3-2 kazanmayı bildi.

İsveç bu galibiyetle puanını 7 yaparak, E Grubu’nun lider olarak tamamladı. 1 puanda kalan Polonya’nın ise EURO 2020 macerası sona erdi.