İsveç-Ukrayna maçında müthiş final! EURO 2020’de son çeyrek finalist uzatmada belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Son 16 Turu maçında Ukrayna, İsveç’i normal süresi 1-1 sona eren maçta, uzatmanın son dakikasında bulduğu golle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen son takım oldu. Artem Dovbyk, 120+1. dakikada attığı golle takımını çeyrek finale taşıdı. Karşılaşmada İsveç’in iki, Ukrayna’nın ise bir şutunda top direkten geri geldi. İsveç’te Marcus Danielson, 98. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

EURO 2020’nin iki sürpriz takımı İsveç ve Ukrayna, kozlarını Glasgow’daki Hampden Park'ta paylaştı. İspanya’nın yer aldığı gruptan lider çıkan İsveç ile, Hollanda’nın bulunduğu grupta sadece Kuzey Makedonya’yı yenerek en iyi üçüncüler arasına giren Ukrayna arasındaki maç, özellikle 70. dakikadan sonra temposuz ve pozisyon açısında kısır geçti.

Maç tam penaltılara gidiyor derken 120+1. dakikada Dovbyk’in kafası skoru belirledi.

UZATMADA GELEN GOL

Oleksandr Zinchenko ile öne geçen Ukrayna, skor avantajını koruyamadı. Emil Forsberg ile beraberliği bulan İsveç, umutlandı. Ancak 70. dakikadan sonra iki takımın da pozisyon üretmekte sıkıntı çektiği maçta çeyrek finalisti belirleyen gol, uzatmanın son saniyesinde geldi. Dovbyk’in 120+1. dakikada attığı gol, Ukrayna’yı tura taşıdı.

Çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak olan Ukrayna’nın, İsveç maçında sergilediği futboldan fazlasına ihtiyacı olacak. Turnuvada henüz gol yemeyen İngiltere savunmasını aşmak için, Andriy Yarmolenko, Oleksandr Zinchenko, Roman Yaremchuk gibi yıldızların devreye girmesi gerekecek.

MAÇ KARŞILIKLI ATAKLARLA BAŞLADI

İki takımın da kontrollü başladığı karşılaşma, buna rağmen tempolu başladı. Hem İsveç hem de Ukrayna, karşılıklı ataklarla gol aramaya başladı. İsveç’in kanat ortalarına, Ukrayna’nın ise Yarmolenko’nun bireysel yeteneklerine güvenerek gerçekleştirdiği ataklarda, Olsen ve Bushchan’ın başarılı performansı ilk 20 dakikada gol olmasını engelledi.

İsveç savunmasında bir anlık dalgınlık ise Ukrayna’nın golünü getirdi. Yarmolenko’nun muhteşem pasında Zinchenko, gelişine sert bir vuruşla Olsen’i avladı ve Ukrayna’yı öne geçirdi. Bu golden sonra savunmaya çekilen Ukrayna, İsveç ataklarına 16 dakika dayanabildi. 43. dakikada Forsberg’in ceza sahası dışında attığı gol, takımların soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmesini sağladı.

BİR DAKİKADA İKİ, TOPLAM ÜÇ DİREK

İkinci yarı da karşılıklı ataklarla başlarken, direkler seyircilerin gol izlemesini engelledi. Önce Ukrayna’nın 55. dakikada Serhiy Sydorchuk ile girdiği pozisyon direkten geri geldi. Bir dakika sonra bu kez İsveç’in hızlı hücumunda Forsberg direğe takıldı. Maçın en iyi oyuncularından Forsberg, 68. dakikada ceza sahası dışından bir kez daha şansını denedi. 29 yaşındaki futbolcunun ceza sahası dışından çektiği plase vuruşta direk bir kez daha gole izin vermedi.

Bu üç direk pozisyonundan sonra maçtaki tempo inanılmaz düştü. Karşılıklı pas hataları, iki takımın da risk almaktan uzak olması, yorgunluk belirtileri nedeniyle İsveç ve Ukrayna, pozisyon bulmakta sıkıntı çekti. İzleyenleri uyutacak kadar düşük tempoda devam eden maçın normal süresinde başka gol olmayınca, mücadele uzatmalara gitti.

MÜTHİŞ FİNAL

Uzatma dakikalarında da son 20 dakikada süren temposuz futbol devam etti. 98. dakikada Marcus Danielson’un Artem Besedin’e yaptığı sert müdahale sonrası hakem sarı kartını gösterdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen hakem, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi. Sakatlanan Artem Besedin, oyuna devam edemedi.

Oldukça kısır geçen uzatmanın son bölümünde, rakibinin 10 kişi kalmasını avantaja çevirmeye çalışan Ukrayna, ataklarını sıklaştırdı. Uzatma bölümünün son anları oynanırken Dovbyk’in kafa vuruşu, Ukrayna’ya turu getirdi.

EURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleri:

İsviçre-İspanya (2 Temmuz)

Belçika-İtalya (2 Temmuz)

Çekya-Danimarka (3 Temmuz)

Ukrayna-İngiltere (3 Temmuz)