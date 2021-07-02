İsviçre İspanya | EURO 2020 Çeyrek Final

EURO 2020 Çeyrek Finali’nde İsviçre ile İspanya karşı karşıya gelecek. Rusya’nın Saint-Petersburg Stadı’ndaki mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Maçın başlama saati 19.00.
90 dakikası berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık uzatma devrelerine gidecek mücadelede eşitlik bozulmazsa yarı finalisti penaltı atışları belirleyecek.
İsviçre Son 16 turunda Fransa’yı penaltı atışlarında elerken; İspanya da Hırvatistan’ı uzatma devrelerinde geçmeyi başardı. Kazanan takım çeyrek finalin diğer maçındaki Belçika-İtalya kazananıyla karşılaşacak.