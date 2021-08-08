İsviçre Milli Takımı’nın yeni patronu Murat Yakın

Türk asıllı İsviçreli Teknik Direktör Murat Yakın, İsviçre Milli Takımı'nın başına getiriliyor. Futbolculuk döneminde kısa bir süre Fenerbahçe forması giyen Yakın'ın yardımcılığını kardeşi Hakan Yakın yapması bekleniyor.

SOZCU.COM.TR

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Uzun bir süredir Teknik Direktör Vladimir Petkovic yönetimindeki İsviçre Milli Takımı artık Murat Yakın’a emanet.

Bir dönem Samsunspor’u çalıştıran Petkovic’in, 7 yıl sonra milli takımdaki görevinden ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux’nun başına geçmesiyle hoca arayışına giren İsviçre Futbol Federasyonu, tanıdık bir isimle anlaşmaya vardı.

İsviçre basınında yer alan haberlerde, 2019’dan beri İsviçre 2. Lig takımlarından FC Schaffhausen’i çalıştıran 46 yaşındaki Murat Yakın’ın göreve getirileceği belirtildi. 2007 yılında başladığı antrenörlük kariyerinde Basel, Spartak Moskova, Sion, ve Thun gibi takımları çalıştıran Yakın, Basel ile 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

1998-2000 yılları arasında Fenerbahçe’de futbol oynayan Murat Yakın’dan önce, İsviçre Milli Takımı için Rene Weiler ve Bernard Challandes isimlerinin gündeme geldiği ancak, federasyonun Murat Yakın’ı göreve getirme kararı aldığı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklenirken, İsviçre Milli Takımı’nın 1 Eylül’de Basel’de Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçında takımın başında Murat Yakın’ın olacağı düşünülüyor. Bu maçtan dört gün sonra İsviçre, Dünya Kupası ön eleme turu için yine Basel’de İtalya ile kozlarını paylaşacak.