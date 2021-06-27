İtalya Avusturya karşısında ecel terleri döktü! Uzatmada EURO 2020’de çeyrek finale yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Son 16 Turu maçında İtalya ile Avusturya, İngiltere’nin Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İtalya’nın hücumda oldukça etkisiz kaldığı, Avusturya’nın güçlü rakibine zaman zaman zor anlar yaşattığı karşılaşmada turu geçen takım uzatmada belli oldu. 90 dakikası 0-0 biten maçın 95. dakikasında Federico Chiesa ve 105. dakikada Matteo Pessina’nın attığı goller İtalya’ya turu getirdi. Avusturya’nın 114. dakikada Sasa Kalajdzic ile bulduğu gol teselliden öteye gidemedi.

İtalya, Avusturya’yı uzatmada 2-1 yenerek çeyrek finale adına yazdırdı. İtalya, çeyrek finalde Belçika-Portekiz maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Uzatmada gelen gollerin sonunu belirlediği maçta Avusturya’nın Marko Arnautovic ile 65. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Ciro Immobile’nin 32. dakikada ceza sahası dışından muhteşem vuruşunda direk gole izin vermedi.

İTALYA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Türkiye’nin de yer aldığı A Grubu’nda rakipleri karşısında oldukça etkin bir futbol sergileyen ve üç maçını da kazanıp lider olarak gruptan çıkan İtalya, daha önce iki kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki ilk galibiyetlerini Kuzey Makedonya ve Ukrayna karşısında almayı başaran Avusturya karşısında oldukça zorlandı. İtalya Mili Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin grubun son maçı olan Galler karşısında yedek kadro ile çıkması, as takımı dinlendirmekten çok, maç temposunu kaybetmiş bir görüntü yarattı.

Avusturya Teknik Direktörü Franco Foda’nın İtalya karşısındaki planı ise 90 dakika etkili oldu. Rakibine boş alan bırakmayan, kaptığı toplarda hızlı hücumlarla pozisyonlar bulan Avusturya, normal sürede rakibinden daha iyi bir oyun ortaya koydu. İtalya’nın hücuma çıkarken yaptığı pas hataları sonrası bir anda rakip yarı alanda çoğalan Avusturya, final paslarındaki hatalar ve son vuruşlardaki yetersizlik nedeniyle gol bulamadı.

UZATMADA GÜLEN İTALYA

Uzatma dakikalarında ise Mancini’nin hamleleri, Foda’nın yorulan takımı karşısında etkisini gösterdi. Oyuna sonradan giren iki isim Chiesa ve Pessina, attıkları gollerle İtalya’nın galibiyetinde pay sahibi oldular. Turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilen İtalya, zor anlar yaşasa da Avusturya engelini aşmayı başardı.

Maça iki takım da temkinli başlarken, Avusturya katı savunması ile İtalya’nın pozisyon bulmasına izin vermedi. Oyun kurmakta zorlanan İtalya’yı, pas hataları yapmaya zorlayan Avusturya, devreyi golsüz beraberlikle tamamlamayı başardı. İkinci yarıda da disiplinli futbolunu sürdüren Avusturya, tehlikeli pozisyonlar da üretmeyi başardı. Ancak iki takım da 90 dakika boyunca ağları havalandıramadı.

PERDEYİ CHIESA AÇTI

Uzamalara giden maçta perdeyi Chiesa açtı. Sağ kanattan yapılan ortada boş durumda topu kontrol eden Chiesa, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

Bu golden 10 dakika sonra Pessina ile ikinci golü bulan İtalya, biraz olsun rahatladı. Ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Pessina, farkı ikiye çıkardı.

Son dakikalarda oyun disiplininden kopan ve gol için rakip kaleye saldıran Avusturya, savunmasında boşluk vermeye başladı. Rakibinin savunmada verdiği açıkları iyi değerlendiremeyen İtalya, farkı açma şansını kullanamadı. 114. dakikada kornerde Kalajdzic’in kafa vuruşu ile farkı bire indiren Avusturya, umutlansa da beraberliği yakalayacak şansı bulamadı.

Uzatamaya giden maçta Avusturya’yı 2-1 yenen İtalya, EURO 2020’de çeyrek finale yükseldi.