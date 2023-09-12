İtalya futbolunda doping şoku! Son 30 yıl içinde zirve yaptı…

Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın doping cezasıyla ilgili gelişmeler, İtalya Serie A Ligi'nde doping sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

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İtalya’da dopingle mücadele her dönemde bir sorun olarak karşımıza çıkıyor ve bu sefer gündemin odağında Paul Pogba var…

İtalyan Anti-Doping Komitesi, Juventus’un 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Udinese ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan numune alarak yüksek düzeyde testosteron tespit etmişti. Bu nedenle komite, son günlerde Pogba’ya geçici bir men cezası verdiğini açıkladı.

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER DE VAR

İtalya’da son 30 yıl içinde Türkiye’de de futbol oynamış isimlerden Joao Pedro ve uluslararası alanda ün kazanmış birçok oyuncunun doping kullanmaktan dolayı futbol sahalarından uzak kaldığına dair kayıtlar bulunuyor. Listede tanıdık isimler de var.

Bu listeye, İtalyan eski kaleci Angelo Peruzzi, şu anda dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Pep Guardiola, Portekizli eski savunma oyuncusu Fernando Couto, Hollanda’nın efsane futbolcularından Jaap Stam ve Edgar Davids gibi isimler de dahil edilmiş. Ayrıca, İtalya’da uzun yıllar futbol oynamış Marco Borriello, Cristian Bucchi, Salvatore Monaco ve Fabio Lucioni da bu listeye dahil edilmiş.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VE ALDIKLARI CEZALAR

Angelo Peruzzi: 1990-1991 sezonunda Roma-Bari maçının ardından yapılan kontrol sonrasında oyuncudan alınan numunede ‘Phentermine’ maddesine rastlandı. Söz konusu ilaç zayıflama amaçlı kullanılan bir maddeydi. Peruzzi, karara itiraz etmedi ve bedelini bir yıl men cezasıyla ödedi. Daha sonra verdiği bir röportajda Peruzzi, “Futbolda yaptığım en kötü şeydi, bir yıl uzaklaştırma cezası aldım ve bu kesinlikle doğruydu” ifadelerini kullanmıştı.

Pep Guardiola: Guardiola, 2001-2002 sezonunda o dönem İspanya Milli Takımı’nın önemli oyuncularından biriydi. İtalya Olimpiyat Komitesi, Brescia’nın Piecanza ile oynadığı maçın ardından yapılan doping testinde oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 4 ay süreyle futboldan men edildi. Dönemin savcılığına göre Brescialı oyuncunun yasa dışı madde kullandığını bilmemesi nedeniyle ceza hafifletildi, sonra da beraat etti.

Joao Pedro: 2017-2018 sezonunda Cagliari forması giydiği dönemde vücudunda, kandaki su ve tuzların atılımını sağlayan ve WADA tarafından yasaklı hydrochlorothiazide maddesine rastlandı. Sassuolo ve Chievo maçlarından sonra kendisinden alınan örnekte rastlanılan yasaklı madde nedeniyle altı ay men cezasına çarptırıldı.

Edgar Davids: Hollandalı eski futbolcu Edgar Davids’in 2000-2001 sezonunda Juventus’ta oynadığı dönemde alınan numunesinde yasaklı madde ‘nandrolona’ bulundu. Yine bir Udinese maçının ardından testi pozitif çıkan Davids, Mayıs 2001’de 5 aylık men cezası almış, ceza daha sonra 4 aya indirilmişti.

Jaap Stam: 2001-2002 sezonunda Manchester United’dan Lazio’ya transfer oldu. 2001 yılının ekim ayında oynanan Atalanta maçından sonra yapılan testi pozitif çıktı. 5 ay men cezası alan Stam’ın cezası, Davids gibi 4 aya düşürüldü.

Fernando Couto: 2001 yılında Lazio’da forma giyen Portekizli savunma oyuncusunun, Fiorentina karşılaşmasının ardından nandrolone testi pozitif çıktı. Oyuncu 10 ay süreyle futboldan men edildi, ancak daha sonra bu süre 4’e indirildi.

Geçen sezon Inter formasıyla boy gösteren Andre Onana da Ajax’ta oynadığı dönemde doping cezası nedeniyle 1 yıl sahalardan men edilmişti. Kamerunlu file bekçisinin cezası daha sonra 9 aya düşürülmüştü. (DHA)