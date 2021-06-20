İtalya Galler’i yedekleriyle geçti, gruba damga vurdu | EURO 2020 A Grubu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EUOR 2020) A Grubu üçüncü maçında İtalya, Galler’i 1-0 mağlup etti. Galler’in 10 kişi kaldığı maçta İtalya’nın tek golünü Matteo Pessina kaydetti. Galler, Ethan Ampadu’nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin hemen hemen tamamı yedek kadroyla çıktığı maçta Galler karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan ‘Gök Mavililer’, grubu dokuz puanla gol yemeden bitirdi. Roberto Mancini, as kadrodan sadece kaleci Gianluigi Donnarumma ve stoper Leonardo Bonicci’ye ilk 11’de yer verdi. Bonucci, ikinci yarıda yerini Francesco Acerbi’ye bıraktı. Grupta oynadığı üç maçta yedi gol atan İtalya, yedekleriyle kazandığı maç sonrası turnuvanın favorilerinden olduğunu bir kez daha gösterdi.

Galler ise İtalya’ya 1-0 yenilmesine rağmen, İsviçre beraberliği ve Türkiye galibiyeti sonrası grupta ikinci olarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın 39. dakikasında Pessina’nın kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi. İtalya, Galler karşısından baskılı bir futbol oynarken, birçok gol pozisyonundan ise yararlanamadı.

Grupta İtalya 9 puanla lider olurken, Galler 4 puanla ikinci oldu.