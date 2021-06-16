İtalya, İsviçre’ye acımadı, 2. Tur’a yükselmeyi garantiledi: 3-0 | EURO 2020 A Grubu

EURO 2020’ye Türkiye galibiyetiyle başlayan İtalya, A Grubu’ndaki ikinci maçında İsviçre’yi de 3-0’la devirerek bir üst tura yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Manuel Locatelli (2) ve Ciro Immobile’nin attığı gollerle İsviçre’yi mağlup eden İtalya, gruptaki puanını 6 yaparak Galler’le oynayacağı son maç öncesinde rahat bir nefes aldı. İlk maçta Galler ile berabere kalan İsviçre ise, Türkiye ile oynayacağı son maç öncesinde bir üst tura yükselme şansını mucizelere bıraktı.

İtalya son maçını 20 Haziran’da Galler ile oynayacakken, İsviçre aynı gün Türkiye ile karşılaşacak.

CHIELLINI VAR’A TAKILDI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Lorenzo Insigne ile korner kullanan İtalya, savunma oyuncusu Giorgio Chiellini ile golü buldu, ancak sevinci fazla uzun sürmedi. Kullanılan köşe vuruşuna yükselen Chiellini, iki İsviçreli futbolcuyla birlikte yükseldikten sonra önünde kalan topu ağlarla buluşturdu. Ancak VAR uyarısıyla Chiellini’nin topu elle kontrol ettiği tespit edilince gol geçersiz sayıldı.

İTALYA GÜMBÜR GÜMBÜR

Chiellini’nin iptal edilen golünden sonra tempoyu düşürmeyen ve kaldığı yerden devam eden İtalya, 26. dakikada Manuel Locatelli ile öen geçti. Müthiş paslaşmalarla İsviçre yarı sahasına geçen İtalya’da Domenico Berardi sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Rakibinden sıyrılan Berardi’nin pasını kale önünde Locatelli çok iyi tamamladı ve İtalya 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

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LOCATELLI FÜZEYİ YOLLADI

İlk yarıyı önde kapatan İtalya, karşılaşmanın 52. dakikasında yine Locatelli ile ağları sarsmayı başardı. Ceza sahası dışında topla buluşan yıldız futbolcu, kaleyi tam karşıdan gören noktadan sert bir şut çekti ve kaleci Yann Sommer’in bakışları arasında topu ağlarla buluşturdu. İtalya’da Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki orta saha hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü atarak skoru 2-0’a getirdi.

NOKTAYI IMMOBILE KOYDU

Maç boyunca İsviçre’ye karşı üstün olan İtalya’da son sözü Ciro Immobile söyledi. Üst üste bir iki pozisyondan eli boş dönen Lazio’nun golcüsü, 89. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla kaleci Sommer’i mağlup etti ve maçın skorunu 3-0 olarak tamamladı.