İtalya Kupası’nda zafer Juventus’un! Buffon 43 yaşında bir kupa daha kazandı

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. MAPEI Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Juventus 2-1 kazanarak zafere ulaştı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Kulusevski’nin golüyle Juventus öne geçerken 41. dakikada Malinovski’nin golüyle ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda baskısı artıran Juventus aradığı golü 73. dakikasında Federico Chiesa ile buldu ve öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus kupaya ulaşmış oldu. Juventus, bu sezon Buffon'un oynadığı 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Efsane kaleci, 43 yaşında kulüp kariyerinin 27. kupasını kazandı.

Bu galibiyetle Juventus tarihinin 14. kupa şampiyonluğunu alırken Atalanta ise tarihinde 4. kez kupada final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Juventuslu oyuncular sezon sonu takımdan ayrılacak Buffon’a böyle veda etti.