İtalya, Mancini ile futbol tarihinin rekorunu kırdı

Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre ile karşı karşıya gelen İtalya 0-0 berabere biten maçta Brezilya'nın tarihi rekorunu kırmayı başardı.

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EURO 2020 Şampiyonu İtalya, milli takım seviyesinde önemli bir rekoru da eline geçirdi. İsviçre deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı.

Jorginho’nun penaltı kaçırdığı maçta Gök Maviler, Brezilya’nın 35 maçlık rekorunu geride bıraktı. Sambacılar, dünya şampiyonu oldukları süreçte 1993 ve 1996 yılları arasında hiç yenilgi almamıştı. Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 12 gol gördü.

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda İspanya evinde Gürcistan’ı konuk etti. Badajoz’taki Nuevo Vivero Stadı’nda oynanan mücadeleyi hızlı başlayan İspanya 4-0’lık skorla kazandı.

İSPANYA’DAN GÜRCİSTAN’A 4 GOL

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda İspanya evinde Gürcistan’ı konuk etti. Badajoz’taki Nuevo Vivero Stadı’nda oynanan mücadeleyi hızlı başlayan İspanya 4-0’lık skorla kazandı.

İspanya’ya galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Gaya, 25. dakikada Soler, 41. dakikada Torres ve 63. dakikada Sarabia’dan geldi.

Bu sonucun ardından İsveç yenilgisinin üzerine moral bulan İspanya, puanını 10 yaparken, Gürcistan ise 1 puanla galibiyet arayışını sürdürdü. Grupta henüz 3 maç yapmış olan İsveç’in ise 3’te 3 ile 9 puanı bulunuyor.

İspanya 8 Eylül tarihinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak, Gürcistan ise evinde Yunanistan’ı konuk edecek.

ALMANYA ERMENİSTAN’A GÖZ AÇTIRMADI

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu’nda Stuttgart’taki Mercedes-Benz Arena’da oynanan maçta Almanya, Ermenistan’ı 6-0’lık skorla bozguna uğrattı.

Almanya’ya zaferi getiren goller 6. ve 15. dakikalarda Gnabry, 35. dakikada R3us, 45. dakikada Werner, 52. dakikada Hofmann ve 90+1. dakikada Adeyemi’den geldi.

Maça çıkarken lider olan Ermenistan’ı geçen Almanya, 12 puanla zirveye yerleşirken, Ermenistan ise ilk yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçlarında Almanya deplasmanda İzlanda ile oynayacak, Ermenistan ise evinde Lihtenştayn’ı konuk edecek.