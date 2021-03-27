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İtalya’da Lazio’ya corona ihlalinden ceza verildi

İtalya Spor Mahkemesi, Serie A ekibi Lazio'nun futbolcularına uyguladığı corona virüsü testlerinde oynama yaptığı gerekçesiyle kulüp başkanı ve doktorlarına ceza verdi.

Güncellenme: 11:52, 27/03/2021
Spor HaberleriFutbol
İtalya’da Lazio’ya corona ihlalinden ceza verildi

İtalya Serie A ekibi Lazio’ya corona virüs ihlali sonrasında ceza yağdı. İtalya Futbol Federasyonu, Roma ekibinin oyuncularına yaptığı PCR testlerinde oynama yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlamıştı.

İtalya Spor Savcılığı’nın Kasım ayında yaptığı incelemelerde Ciro Immobile, Lucas Leiva ve kaleci Thomas Strakosha’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge ve Zenit maçlarının kadrosunda yer almayan Serie A’daki Torino maçında forma giymesini araştırdı.

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Spor mahkemesi 5 ay sonrasında Lazio’ya 150 bin Euro, kulüp başkanı Claudio Lotito’ya 7 ay, takım doktorları Fabio Rodia ve Ivo Pulcini’ye de 12 ay hak mahrumiyeti cezaları verdi.

“Yürürlükteki sağlık protokollerine uyulmaması” ile suçlanan Lazio, konuyla ilgili suçu reddetti ve yaptığı açıklamada, “Sportif adalete güveniyoruz” ifadesine yer vererek itiraz edeceklerini duyurdu.

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Yayınlanma Tarihi:11:47,