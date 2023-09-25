İtalya’da Pirlo için hayal kırıklığı! İstifası isteniyor…

Fatih Karagümrük'ten ayrılarak İtalya'da Sampdoria'nın başına geçen Andrea Pirlo hayal kırıklığı yarattı. İtalya'da aradığını bulamayan Pirlo'nun istifası isteniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sampdoria’nın yeni sezon öncesinde göreve getirdiği eski futbol yıldızı Andrea Pirlo, İtalya Serie B liginde istediği başarıyı yakalayamadı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Fatih Karagümrük’te görev yaptıktan sonra İtalya’ya dönen Pirlo’nun yönettiği takım, altı haftalık bir sürecin ardından taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Pirlo’nun takımı altı hafta sonunda 5 puanla 16. sırada yer aldı.

Sampdoria, sezonun başlamasıyla birlikte Ternana karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti, ancak daha sonra Pisa, Venezia ve Cittadella gibi rakiplere mağlup olarak zorlu bir süreç geçirdi. Ayrıca Cremonese ve Parma ile berabere kalan ekip, istikrarsız sonuçlarıyla dikkat çekti.

PIRLO’NUN İSTİFASI İSTENİYOR

Bu sonuçların ardından, İtalyan basınında yer alan haberlere göre bir grup Sampdoria taraftarı, teknik direktörleri Andrea Pirlo’yu istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu. Takımın performansından memnun olmayan taraftarlar Pirlo’ya yönelik eleştirilerini sıkça dile getiriyorlar.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük’te forma giyen Fabio Borini de transfer olduğu mavi-beyazlı ekipte 5 karşılaşmaya çıktı. İtalyan oyuncu, Sampdoria formasıyla 5 karşılaşmada 2 asist kaydetti ve takımın hücum hattına katkı sağlamaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Borini ile Pirlo yeniden buluştu