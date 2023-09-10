İtalya’dan puanı Enis Bardhi aldı! (2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ve Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi attığı frikik golüyle 1 puanı getirdi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda İtalya, deplasmanda Kuzey Makedonya’ya konuk oldu.
Toshe Proeski Arena’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada İtalya, 47. dakikada Immobile’nin golüyle öne geçti. Oyunda üstün olan taraf İtalya olmasına rağmen Kuzey Makedonya, 81. dakikada Trabzonsporlu Enis Bardhi’nin enfes frikik golüyle maça dengeyi getirdi ve güçlü rakibinden puan almayı başardı.
İTALYA SONRAKİ MAÇTA UKRAYNA İLE OYNAYACAK
Bu sonuçla İtalya, 3. maçı sonunda 4 puana yükselirken Kuzey Makedonya ise 4. maçının ardından puanını 4’e yükseltti.
İtalya bir sonraki maçını Ukrayna’yla Salı günü evinde oynarken Kuzey Makedonya ise aynı gün Malta’ya konuk olacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nin 5. haftası 7 maçla tamamlandı. EURO 2024 Elemeleri’nin 5. haftasının son gününde C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
- Ukrayna-İngiltere: 1-1
- Kuzey Makedonya-İtalya: 1-1
F Grubu
- Azerbaycan-Belçika: 0-1
- Estonya-İsveç: 0-5
I Grubu
- Andorra-Belarus: 0-0
- Romanya-İsrail: 1-1
- Kosova-İsviçre: 2-2