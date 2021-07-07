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İtalya’nın 53 yıllık hasreti bitirmesine 1 adım kaldı | EURO 2020

EURO 2020 Yarı Final karşılaşmasında İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya, 1968 yılından bu yana süren Avrupa Şampiyonluk özlemini bitirmek için 11 Temmuz Pazar gününü beklemeye başladı.

Güncellenme: 12:27, 07/07/2021
Spor HaberleriFutbol
İtalya’nın 53 yıllık hasreti bitirmesine 1 adım kaldı | EURO 2020

EURO 2020 yarı final mücadelesinde normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta İtalya, İspanya’ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde İtalya, ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde etti. Bu kupayı 53 yıl önce müzesine götüren Gök Mavililer, 1968’te gelen şampiyonluğun ardından 2000 ve 2012 yıllarında da final oynama başarısı gösterdi. İtalyanlar, EURO 2000’de Fransa’ya uzatmalarda 2-1 kaybederek, EURO 2012’de ise İspanya’ya 4-0 mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını değerlendirememişti.

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SPINAZZOLA KUTLAMALARDA UNUTULMADI

İtalyan oyuncular maç sonu kutlamalarında, çeyrek final maçında sakatlanan takım arkadaşları Spinazzola’yı unutmadı. İtalya Milli Takımının önemli isimlerinden biri olan Lorenzo Insigne, Belçika maçında sakatlanarak operasyon geçiren arkadaşının formasını penaltı atışlarının ardından giyerek final sevincine tecrübeli oyuncuyu da ortak etti.

BONUCCI İÇİN FİNAL AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR

İtalya Milli Takımı’nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için ise final karşılaşması, bireysel olarak farklı bir anlam taşıyor. Giorgio Chiellini ile birlikte EURO 2012 Finalinin ardından ikinci kez finalde boy gösterecek olan Bonucci, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde İtalya formasını 17nci kez giyerek Gianluigi Buffon’u yakaladı. 34 yaşındaki savunmacı, final maçında da forma giymesi halinde Buffon’u geride bırakarak İtalya’nın Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde en çok maça çıkan oyuncusu olacak.

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