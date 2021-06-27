Ivan Perisic, EURO 2020’ye Hırvatistan’dan önce veda etti

EURO 2020 Son 16 Turu’nda Pazartesi günü İspanya ile karşılaşacak Hırvatistan’da takımın yıldızlarından Ivan Perisic, corona virüse yakalandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, şampiyona boyunca her takımın rutin olarak yaptığı testlerde Perisic’in sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

EURO 2020’nin grup maçlarında 2 gol ve 1 asist yapan Perisic, Hırvatistan’ın turnuvaya devam etmesi halinde bile forma giyemeyecek.

Pazartesi günü oynanacak Hırvatistan-İspanya maçın TSİ 19.00’da başlayacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.