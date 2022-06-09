İzmir’de Çağatay Çağlar yası

İzmirli spor gazetecisi Çağatay Çağlar, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Çağatay Çağlar'ın vefatı, İzmir'i yasa boğdu.

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Kalp kaslarının gücünü yitirmesi nedeniyle daha önce 8 ay yapay kalp cihazıyla yaşayıp, 10 Şubat 2010’da Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kalp nakli olan İzmirli spor gazetecisi Çağatay Çağlar, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. 53 yaşında hayatını kaybeden Çağatay Çağlar, İzmir’i yasa boğdu.

Gazetecilik mesleğine 1986 yılında başlayan Çağatay Çağlar, uzun yıllar Güneş, Fotospor, Yeni Asır ve Sabah gazetelerinde muhabirlik, yazarlık, SKY TV’de kameramanlık ve çeşitli televizyon kanallarında futbol yorumculuğu ile futbol programları, çeşitli gazeteler ve internet sitelerinde de köşe yazarlığı yaptı.

Göztepe sevdası ile bilinen Çağatay Çağlar, kendisiyle aynı hastalıkla mücadele edenlere destek vermek amacıyla aralarında kalp nakillilerin de bulunduğu 7 kişiyle Kalp Hastaları ve Nakillileri Derneği’ni kurmuştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Çağlar, Bahri Okumuş başkanlığındaki TSYD İzmir Şubesi’nin yönetim kurulunda da görev yapmıştı.

Evli ve ilk eşinden 2 çocuk babası olan Çağatay Çağlar’ın cenazesi Güzelyalı Hekimefendi Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Urla Kuşçular Mezarlığı’na defnedilecek.