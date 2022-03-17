İzmir kulüplerine 30 milyon liralık destek daha

Pandeminin getirdiği ağır şartlara rağmen son iki yılda İzmir'in tanıtımına yönelik reklamlar karşılığında İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı çatısı altındaki profesyonel kulüplere 28 milyon TL’lik destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde 30 milyon TL daha katkı sağlayacak. Başkan Soyer, “Kentimizin en önemli tarihi mirasları olan kulüplerimize sahip çıkmak görevimiz” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kentin tanıtımı için İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki profesyonel kulüplere 28 milyon TL'lik destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kulüplere yeni dönemde 30 milyon TL daha katkı sağlama kararı aldı.

Kararın paylaşıldığı toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe ve İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya, İZVAK Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Bucaspor1928 Asbaşkanı Mehmet Sevinç, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediyespor Başkan Vekili Şerif Topal ve İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu katıldı.

İZMİR KULÜPLERİ KENTİN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ

İzmir kulüplerinin son iki sezonda kentin tanıtımında önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizen Başkan Tunç Soyer “İzmir'i sadece ülkemizin değil Avrupa'nın spor ve gençlik kenti yapma misyonunu çok önemsiyorum. Maratonİzmir başta olmak üzere düzenlediğimiz uluslararası, ulusal ve yerel organizasyonlar ile bir rotaya oturduk. İzmir özellikle plaj ve su sporlarında artık merkez konumuna yükseldi. Sadece spor değil tarım, sanat ve kültürde de İzmir farkını ortaya koyan projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Şimdi de İZVAK, kulüplerimiz ve İzmir’de sporla ilgili faaliyet gösteren ilgili tüm kurum ve STK’lar ile el ele verip kentimizin spor politikasını belirleyeceğiz. Sporun kılcal damarları olan amatör spor kulüplerimize olan desteğimizi de artırarak devam ettireceğiz” dedi.

İZVAK Başkanı Ali Erten Soyer'e teşekkür ederek, “Kulüplerimiz, zorlu pandemi döneminin getirdiği ağır ekonomik koşullarda olağanüstü bir mücadele veriyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyemizin sağlayacağı 30 milyon TL'lik reklam desteği, onbinlerce çocuğumuza ve gencimize spor yaptırarak toplumsal görevlerini eksiksiz yerine getiren kulüplerimiz için çok değerli. Belediyemize, Başkanımız Tunç Soyer ve tüm ekibine, destek veren herkese teşekkür ederiz. Kulüplerimiz, İZVAK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak hareket ederek hazırladığımız eylem planı ile şehrimizin tanıtımına katkıda bulunacağız” diye konuştu