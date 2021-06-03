İzmir’de Altay ile Altınordu arasında Alsancak krizi

TFF 1. Lig Play-Off finalinde karşı karşıya gelen iki İzmir ekibinden Altay’ın 1-0’lık galibiyetle adını Süper Lig’e yazdırmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, “Alsancak Stadı Altay’ındır” tezahüratları yaparken, Altınordu yönetimi, “İzmir Alsancak Stadı” vurgusunu ön plana çıkarıyor.

Son olarak Altaylı taraftarlar şampiyonluk sonrası stadın çatısına dev bir Altay bayrağı asarken, Altaylı bazı fanatiklerin şampiyonluk kutlamalarında Alsancak’taki Sait Altınordu Heykeli’ne zarar verdiği iddia edildi.

Heykelin üzerinde yer alan Altınordu armasının meşale yakılarak kullanılmaz hale getirildiği ileri sürüldü. Arma daha sonra Altınordu tarafından yenilendi.

Altınordu cephesinden ise geçtiğimiz günlerde, “İzmir’in iki köklü kulübü Altınordu FK ve Altay SK’nın geçmişten bugüne birlikte kullanmış olduğu İzmir Alsancak Stadyumu yenileniyor” mesajı verildi.