Antalya’daki gol düellosunda zafer Göztepe’nin! Antalyaspor yine kayıp…

Süper Lig’de 39. hafta mücadelesinde Ersun Yanal’ın takımı Antalyaspor ile Ünal Karaman’ın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Göztepe 3-2 kazandı. Ev sahibi ekip 5. dakikada Fredy’nin penaltı golüyle öne geçerken, 31’de Anderson Esiti skora dengeyi getirdi. 66’da Adis Jahovic Göztepe’yi üstünlüğe taşıyan isim olurken, 67’de Lukas Podolski skoru 2-2 yaptı. Son sözü ise 84’te Atınç Nukan söyledi ve tabelayı ilan etti.

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Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 43 puanda kalırken, kazanamama serisi 5 maça yükseldi. Göztepe 51 puana ulaşırken 3 maç galip geldi. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Konyaspor’u konuk edecek.