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Antalya’daki gol düellosunda zafer Göztepe’nin! Antalyaspor yine kayıp…

Göztepe ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta 5 gol çıktı. Göztepe'nin 2 kez öne geçtiği maçta Antalya 2 kez yakaladı ancak Antalya'da son sözü Atınç Nukan söyledi.

Güncellenme: 18:36, 02/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Antalya’daki gol düellosunda zafer Göztepe’nin! Antalyaspor yine kayıp…

Süper Lig’de 39. hafta mücadelesinde Ersun Yanal’ın takımı Antalyaspor ile Ünal Karaman’ın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Göztepe 3-2 kazandı. Ev sahibi ekip 5. dakikada Fredy’nin penaltı golüyle öne geçerken, 31’de Anderson Esiti skora dengeyi getirdi. 66’da Adis Jahovic Göztepe’yi üstünlüğe taşıyan isim olurken, 67’de Lukas Podolski skoru 2-2 yaptı. Son sözü ise 84’te Atınç Nukan söyledi ve tabelayı ilan etti.

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Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 43 puanda kalırken, kazanamama serisi 5 maça yükseldi. Göztepe 51 puana ulaşırken 3 maç galip geldi. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Konyaspor’u konuk edecek.

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Yayınlanma Tarihi:18:06,