Jackson Muleka, Beşiktaş ile anlaştı! Transferin maliyeti…
Beşiktaş transferde yeni bombayı patlatıyor. Jackson Muleka transferinde Standart Liege ile anlaşan Beşiktaş'ın ödeyeceği bonservis bedeli ve sözleşme detayları belli oldu.
Beşiktaş ile Standart Liege, Jackson Muleka'nın transferinde anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam iki taksitte verilecek. Sonraki satıştan oluşacak kârdan da yüzde 15 pay Belçika kulübüne verilecek. 5 yıllı imza atacak 22 yaşındaki hücum oyuncusuyla beş yıllık sözleşme imzalanacak.
Kongolu, sezonluk 1.1 milyon euro garanti ücret kazanacak. Muleka, kısa süre içinde imza atacak. Bu futbolcu, Gedson, Saiss, Cenk ve Weghorst'un ardından siyah-beyazlıların beşinci transferi olacak. İstanbul'a bugün gelmesi beklenen Muleka, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına katılacak.