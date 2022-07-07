Japonya Ligi’nde mucize gol! Everaldo Stum attı, ‘Puskas’a aday gösterildi…

Japonya Ligi'nde mucize bir gole imza atan Everaldo Stum sosyal medyada gündem olurken 'Puskas yılın golü' ödülüne aday gösterildi.

Sozcu.com.tr

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Japonya 1. Lig’inde Kashima Antlers ve Cerezo Osaka’nın karşı karşıya geldiği maçta çılgın bir gol atıldı… Konuk ekip Osaka’nın 3-2 önde olduğu maçın 89. dakikasında sahne alan Brezilyalı golcü Everaldo Stum uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı.

Kashima Atlers stoperinin rakip alana doğru uzun oynadığı topu ceza sahası sol çapraz içinde önünde bulan Everaldo Stum dar açıya rağmen inanılmaz akrobatik bir vuruş yaptı ve ağları havalandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cerezo Osaka’nın 35 yaşındaki kalecisi Kim Jin-Hyeon’nun biraz önde olduğunu gören Everaldo Stum oldukça zeki davrandı ve röveşata ile topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 3-3 beraberliğin sağlandığı o gol sonrası stadyumda çılgın bir sevinç yaşandı. Sosyal medyada gündem olan Everaldo’nun o golü ‘Puskas yılın golü’ ödülüne direkt aday gösterildi.

WHAT A GOAL! EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! pic.twitter.com/vedfFfyYjS — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) July 6, 2022

Takımı 2-1 öndeyken 66. dakikada Hayato Nakama’nın yerine oyuna dahil olan 31 yaşındaki Everaldo Stum, arka arkaya yedikleri 2 golle geriye düşmelerine rağmen 89’daki müthiş golüyle puanı kurtardı.

BU SEZON 2. GOLÜ

Kashima Antlers 20. hafta karşılaşmasında 38 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti, Cerezo Osaka ise 2 kez öne geçtiği maçta berabere kalarak 31 puanla 5. sırada kaldı.

Attığı golle sosyal medyanın gündemine oturan Brezilyalı forvet Everaldo Stum, 2017-2019 yılları arasında Gallos Blancos del Querétaro formasıyla Liga MX’de forma giydi. Meksika’da oynadığı 38 maçta sadece dört gol kaydetti. Bu sezon Japonya Ligi’nde ise 6. maçta 2. golünü attı.