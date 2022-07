Japonya Ligi’nde mucize gol! Everaldo Stum attı, ‘Puskas’a aday gösterildi…

Japonya 1. Lig’inde Kashima Antlers ve Cerezo Osaka’nın karşı karşıya geldiği maçta çılgın bir gol atıldı… Konuk ekip Osaka’nın 3-2 önde olduğu maçın 89. dakikasında sahne alan Brezilyalı golcü Everaldo Stum uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı.

Kashima Atlers stoperinin rakip alana doğru uzun oynadığı topu ceza sahası sol çapraz içinde önünde bulan Everaldo Stum dar açıya rağmen inanılmaz akrobatik bir vuruş yaptı ve ağları havalandırmayı başardı.

Cerezo Osaka’nın 35 yaşındaki kalecisi Kim Jin-Hyeon’nun biraz önde olduğunu gören Everaldo Stum oldukça zeki davrandı ve röveşata ile topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 3-3 beraberliğin sağlandığı o gol sonrası stadyumda çılgın bir sevinç yaşandı. Sosyal medyada gündem olan Everaldo’nun o golü ‘Puskas yılın golü’ ödülüne direkt aday gösterildi.

WHAT A GOAL!

EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! pic.twitter.com/vedfFfyYjS

