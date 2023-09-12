Japonya maçında Stefan Kuntz’a tepki! ‘Evine dön Kuntz…’

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan'a karşı aldığı beraberliğin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Stefan Kuntz'a Japonya ile oynanan hazırlık maçında da tepkiler sürdü.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda alınan 1-1’lik beraberliğin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Stefan Kuntz’a tepkiler devam ediyor… A Milli Takım’ın Belçika’da Japonya ile oynadığı özel maçta tribünleri dolduran gurbetçi taraftarlar Stefan Kuntz için ‘Go Home Kuntz’ (Evine dön Kuntz) pankartı açtı.

Özellikle Ermenistan’a iç sahada kaybedilen 2 puan sonrası istifa etmesi istenen Kuntz’a yönelik eleştiriler bir hayli artmıştı. Belçika’nın Genk kentindeki Cegeka Arena’da maçı takip eden Türk taraftarlar Mili Takım 2 farklı geriye düşünce TFF ve Kuntz için istifa tezahüratları yaptı.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Kuntz ile yola devam edileceğini duyurmuştu.

BÜYÜKEKŞİ: KUNTZ İLE DEVAM

Başkan Büyükekşi, “Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve geleceği iddiaları var? Bunlar doğru mu?” sorusuna, “Öyle bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz” yanıtını vermişti.

‘KARAMSARLIĞI ANLAMIŞ DEĞİLİM’

Teknik direktör Stefan Kuntz, ise Ermenistan beraberliği hakkında, “Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye’deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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