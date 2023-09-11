Japonya-Türkiye hazırlık maçı: Moriyasu rotasyona gidecek

Japonya Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Belçika'da Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçında Almanya maçında oynamayan oyuncuları ağırlıklı olarak sahaya çıkaracak.

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Japonya Milli Futbol Takımı, yarın Belçika’da Türkiye ile bir hazırlık maçında karşılaşacak.

Japonya’nın teknik direktörü Hajime Moriyasu, Genk şehrindeki Cegeka Arena’da düzenlenen basın toplantısında, Almanya maçında oynamayan oyuncuların ağırlıklı olacağı bir kadro ile sahaya çıkacaklarını belirtti.

Moriyasu, “Almanya maçının üstünden iki gün geçti. İlk 11’imi değiştirmeye karar verdim ama tam olarak son kadro bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.” dedi ve ekledi: “Almanya maçında oynamayan oyuncular yarınki maçta oynamak istiyorlar. Bu bence takım için iyi bir şey çünkü takımın rotasyon şansını arttıran bir şey. Böylece bütün oyuncular takımın felsefesini daha iyi anlamaya başlayacaklar.”

Japon teknik direktör, oyuncularının Almanya maçından sonra kendilerine güvendiklerini ancak aşırı bir öz güven içinde olmadıklarını ifade etti. “Almanya maçından sonra bütün oyuncular kendilerine çok güveniyorlar.” diyen Moriyasu, “Ancak oyuncularım aynı zamanda aşırı bir öz güven içinde değiller, çok tatmin olmuş bir halde de değiller. Oyuncular kendi aralarında toplanarak oyunu nasıl geliştirebilecekleri konusunda görüştüler. Benim bunları oyunculara birebir söylememe bile gerek kalmadı.” şeklinde konuştu.

Moriyasu, 2026 Dünya Kupası ve Asya Kupası’na en güçlü şekilde hazır olmayı hedeflediklerini belirterek, “Takımı adım adım geliştirmek istiyorum. Önümüzdeki Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Kasım ayında Dünya Kupası elemelerimiz var, ocak ayında da Asya Kupası için hazırlanıyoruz. Bu maçlara odaklanıyoruz. Yarınki Türkiye maçı bizim için çok iyi bir test olacak.” dedi.

Ayrıca, Japon teknik adam, forvet oyuncusu Ayase Ueda’nın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını da sözlerine ekledi. (AA)