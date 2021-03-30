Japonya’dan tarihi hezimet… Gol olup yağdılar

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu 5. maçında Japonya, sahasında Moğolistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 14-0 gibi tarihi bir skorla kazanan Japonya, gruptaki liderliğini devam ettirdi. 14 gollü maçta bir futbolcu Hat-trick yaparken, iki futbolcu ikişer golde kaldı. Gruptaki beş maçında rakip fileleri 27 kez havalandıran Japonya, kalesinde ise hiç gol görmedi.

Fukuda Denshi Arena’da oynanan Japonya-Moğolistan maçında gol perdesini 13. dakikada Takumi Minamino açtı. Japonya’nın baskısına 13 dakika dayanabilen Moğolistan, daha sonra kalesinde peş peşe goller görmeye başladı. 23. dakikada Yuya Osako farkı ikiye çıkardı. 26. dakikada Daichi Kamada takımının üçüncü golünü kaydetti. 33. dakikada Hidemasa Morita ve 39. dakikada Khash-Erdene Tuyaa’nın kendi kalesine attığı gollerin ardından Japonya, soyunma odasına 5-0 önde girdi.

Japonya fırtınası ikinci yarıda artarak devam etti. 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yuya Osako, kendisinin ikinci takımının altıncı golünü kaydetti. 68. dakikada Sho Inagaki farkı yediye çıkardı. 73. dakikada ağları havalandıran Junya Ito, Japonya’nın sekizinci golünü kaydetti. 78. dakikada Kyogo Furuhashi ile dokuzuncu golü bulan Japonya’da, 79. dakikada Junya Ito kendisinin ikinci takımının 10. golünü ağlara bıraktı.

UZATMALARDA PEŞ PEŞE ÜÇ GOL

Karşılaşmanın son dakikalarında ise adeta gol yağmuru vardı. Hız kesmeyen Japonya, 86. dakikada Kyogo Furuhashi ile bir gol daha buldu. Kyogo Furuhashi, kendisinin ikinci takımının 11. golünü attı. Artık uzatma dakikalarına gelinen karşılaşmada herkes maçın bu skorla biteceğini beklerken, Japonya durmadı. Uzatmada üç gol daha bularak rakibine tarihe geçen bir hezimet yaşattı. Japonya’nın uzatmadaki golleri 90+1. dakikada Takuma Asano, 90+2. dakikada Yuya Osako ve 90+3. dakikada Sho Inagaki’den geldi.

Yuya Osako, 14 golün atıldığı maçta ağları üç kez sarsarak Hat-trick yapan tek oyuncu oldu. Oyuna 63. dakikada giren Sho Inagaki ve 71. dakikada dahil olan Kyogo Furuhashi ikişer golde kalarak Hat-trick yapma şansını bir golle kaçırdılar.

Japonya bu galibiyetle beşte beş yaparak puanını 15’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Moğolistan ise 3 puanda son sırada kaldı.