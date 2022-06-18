Jason Denayer, İstanbul’a geldi

Lyon'dan ayrılan Jason Denayer, 2 yıl top koşturduğu İstanbul'a geldi. İsmi Beşiktaş ile anılan Belçikalı stoper, Instagram'dan paylaşım yaptı.

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Fransa Ligue 1 ekibi Lyon ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan Jason Denayer, İstanbul’a geldi. Galatasaray’da iki dönem kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki stoper, Instagram’dan fotoğraf paylaşıp konumunu da İstanbul olarak gösterdi.

Belçikalı milli oyuncunun Beşiktaş ve Rennes ile ismi anılıyordu. Fransa’da kalmak istemeyen Denayer, Saiss sonrası savunmaya bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş ile görüşmesi bekleniyor.

35 kez Belçika Milli Takım formasını giyen Denayer, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray’da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018-2019 sezonu başında Manchester City’den Lyon’a 10 milyon Euro bedelle transfer oldu.