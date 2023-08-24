Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe kariyerinin ilk golünü attı
Fenerbahçe'ye Twente karşısında beraberliği getiren golü atan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Twente ile karşılaşırken, ayden Oosterwolde sarı-lacivertli forma altında ilk golünü attı.
Sarı-lacivertli ekip, 20. dakikada Manfred Ugalde’nin golüyle maçta 1-0 geriye düştü. Fenerbahçe’ye beraberliği getiren golü 32. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Sebastian Szymanski’nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası çizgisi üzerinde düzgün bir kafa vuruşu yapan 22 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Twente altyapısından yetişen Oosterwolde, eski takımına karşı attığı golle sarı-lacivertli ekipte ilk kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Parma’dan transfer edilen Oosterwolde, daha önce çıktığı 9 maçta golle tanışamamıştı. (DHA)