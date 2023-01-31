Jayden Quinn Oosterwolde: Galatasaray’ı geçip şampiyon olacağız

Fenerbahçe’nin Parma’dan kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde, yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan 21 yaşındaki Oosterwolde, Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim. Geldiğimde düşündüklerimi de görmüş oldum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü buraya gelince gördüm. Taraftarlar da geliş sürecimi destekledi. Onlar da çok büyük bir kuvvet. Umarım sezon sonuna kadar desteklemeye devam ederler.” ifadelerini kullandı.

Parma’da süre aldığı için kendisini mental ve fiziksel anlamda hazır hissettiğini vurgulayan Hollandalı oyuncu, büyük bir camiaya geldiğini ve burada baskı olacağını dile getirdi.

Baskıya hazır olduğunu anlatan Oosterwolde, sahada yapacaklarıyla takıma vereceklerini göstermek istediğini ve Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda yardımcı olmaya geldiğini vurguladı.

“Hayalim Premier Lig’e gitmek”

Daha önce Hollanda genç milli takım ve 20 yaş altı milli takımlarında forma giydiğini ve yeni hedefinin A milli takım olduğunu vurgulayan Oosterwolde, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hollanda Milli Takımı'nın ikinci takımına gidecektim ama sakatlık yaşadım. Şu anda Fenerbahçe'deyim ve Hollanda Milli Takımı'ndan davet alabilirim. Bunu yapabilmek için de iyi bir performans ortaya koymalıyım. Jorge Jesus'la ilgili gelmeden önce çok şey duydum. Kendisi iyi bir teknik adam. Ondan öğreneceklerim hakkında kuşkum yok. Kendi performansımı göstermek istiyorum. Sonrasında hayalim Premier Lig'e gitmek ve Hollanda Milli Takımı'nda boy göstermek.”

Fenerbahçe dışında farklı lig ve kulüplerden ilgi olduğunu ve yeteneklerini sahaya yansıtarak sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk ve kupalar kazanmak istediğini söyledi.

Kendisine gelen teklif sonrasında menajeri ve ailesiyle bu durumu değerlendirdiğini kaydeden Oosterwolde, sahadaki özellikleri hakkında da şu bilgileri verdi: “14 yaşımda sol bek oynamaya başlamıştım ve sürekli olarak sol bek oynamaya devam ediyorum. Defansif anlamda hızlı ve süratli bir oyuncuyum. Birebir pozisyonlarda da iyi bir oyuncu olduğumu ve ofansif olduğumu söyleyebilirim. Saha içinde kenarlardan ileriye çıkıp orta yapmayı seviyorum, asist anlamında fayda sağlamaya çalışan bir oyuncuyum. İtalya'da oynuyordum ve orada da savunmaya dönük yönlerimi güçlendirdiğimi söyleyebilirim. Defansif ve ofansif anlamda iyi olduğumu söyleyebilirim.”

“Roberto Carlos ve Andre Santos, örnek aldığım isimler”

Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesini tribünde izlediğini ama trafik nedeniyle maçın ikinci yarısına yetiştiğini hatırlatan Hollandalı oyuncu, “Burada çılgınca bir trafik var. İkinci yarıyı izleyebildim ve atmosfer heyecanlandırıcıydı. Ben de bu atmosferde oynamak için kendimi hazır hissediyorum. 4 gol atan Valencia harika bir performans gösterdi. 10 numara Arda Güler de harika oynadı. Ama bütün takım arkadaşlarım sahada faydalı işler yaptı.” diye konuştu.

Kariyerinde sol bek, stoper, sol açık gibi farklı farklı pozisyonlarda oynadığına dikkati çeken Oosterwolde, kendisine görev verilmesi durumunda her bölgede oynamaya hazır olduğunu dile getirdi. Futbol hayatında örnek aldığı isimler hakkında da konuşan 21 yaşındaki futbolcu, “Roberto Carlos ve Andre Santos daha önce burada oynamış büyük futbolcular. Benim örnek aldığım isimler ve burada çok iyi işler çıkardı. Bu iki ismi kendime örnek aldığımı söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk için savaşmaya hazırım”

Taraftarların beklentisinin şampiyonluk olduğunu ve her takım arkadaşı gibi şampiyon olmak istediğini belirten Oosterwolde, “Galatasaray ile 4 puanlık fark var ve maç maç gitmemiz gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu şekilde düşünürsek sonunda da şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada birbirimize güvenmeliyiz. Bunu başarırsak şampiyon olacağız. Elbette buraya geldikten sonra şampiyonluk baskısını fazlasıyla hissettim. Bu kulübün şampiyonluğu ne kadar istediğini biliyorum. Ben de bunun için savaşmaya hazırım. Ben de sahada ve saha dışında Fenerbahçe'nin menfaati için elimden geleni yapacağım. Bu baskıya da fazlasıyla hazırım.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce oynadığı kulüplerde 17 numaralı formayı giyen Oosterwolde, 17 numaranın İrfan Can Kahveci’de olması nedeniyle 24 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.