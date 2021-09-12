Jean-Pierre Adams’ın 39 yıllık çilesi bitti!

Nimes, Nice ve Paris Saint Germain’deki kariyerinin ardından basit bir ameliyata giren Senegal asıllı Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, anestezi hatasıyla komada kâbus olan hayatı sona erdi.

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Milyon euroların, şişik kontratların olmadığı dönemde bir Jean-Pierre Adams vardı. Senegal doğumlu bu stoper, Fransa'da Nimes'te parlamış ardından da Nice ve Paris Saint Germain formalarını giymişti. 1972 yılında ilk kez sırtına geçirdiği Fransa Milli Takımı ile de 22 maça çıktı. 1982'de kariyerini noktalamasının ardından antrenörlük hayalleri kuran Adams, futbolculuğundan kalma diz sakatlığı için bıçak altına yattı.

SONUNDA HUZURA KAVUŞTU

Jean-Pierre Adams, eşiyle son konuşmasında “Basit bir ameliyat” demişti. Ancak o dönemde sağlık çalışanlarının önemli bir bölümü grevde olduğu için iş acemilere kalmıştı. Birkaç saat sonra gülüp eğlenmeyi bekleyen Adams, anestezi hatasıyla bir daha hiç uyanamayacağı bir uykuya daldı. Ve bu uyku 6 Eylül 2021'de, 73 yaşındayken son nefesini vereceği ana kadar sürecekti. Geride, başkasının hatası ve olmayan bir kariyerle yaşam sona erecekti.

EŞİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Jean-Pierre Adams, 1969 yılında Bernadette Adams ile evlendi ve aynı yıl iki oğullarından Laurent ve 1976'da Frederic dünyaya geldi. Son ana kadar eşinin sürekli yanında bulunan Bernadette, “Jean-Pierre hissediyor, koku alabiliyor, ayrıca bir köpek havladığında duyabiliyor, sadece göremiyor” demişti. Bernadette Adams, eşi için bazı çevrelerden önerilen ötenazi teklifini de daima reddetti ve sonuna kadar direndi.